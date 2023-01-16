Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bu kez kazanan kadın futbolu oldu

Haberin Devamı

Futbolda Galatasaray ile Fenerbahçe erkek takımları arasında oynanan derbiden sadece bir hafta sonra, bu defa kadın takımları Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde buluştu. İki grupta oynanan ve kendi gruplarının ilk dört sırasını alan takımları play-off’ta buluşturacak ligin B grubu’nda lider Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET’in arkasında ikinci sırada bulunan Galatasaray’ın, sezonun ilk devresinde Beylerbeyi Stadı’nda oynanan derbiyi son dakika golüyle 3-2 kazanmış olması bu maça konuk ekip açısından bir rövanş niteliği de kazandırıyordu.

iLK GOLÜN SANTRASI BiLE YAPILAMADI

İlk 45 dakikada hem topun hem oyunun hakimiyeti sarı kırmızılı takımdaydı. Fenerbahçe duran toplar ve kontrataklarla etkili olmaya çalışsa da kaleci Handan’ın çıkardığı tek bir pozisyon dışında etkili olamadı. Galatasaray ilk yarının uzatma dakikalarında, 45+3’te gol kraliçeliğinde iddialı oyuncusu Yağmur Uraz’la golü buldu. İlk yarıdaki derbide de Yağmur galibiyeti getiren golü atan isimdi. Golün santrası bile yapılmadan devre bitti.

Haberin Devamı

iKiNCi YARIDA FENERBAHÇE DAHA ETKiLiYDi ANCAK...

Ligin devre arasında takıma katılan üç yabancı oyuncusuyla sahada olan Fenerbahçe, ikinci yarıda daha etkili olmaya çalışsa da ikinci golü, bir diğer skorer oyuncusu Ebru Topçu’yla 62’de yine ev sahibi takım buldu. Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmadı ancak bu derbi mücadelesinin televizyondan canlı yayınlanması aslında iki takımın ve kadın futbolunun galibiyetiydi belki de.