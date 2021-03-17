Kupanın beyazı tamam

Bölgenin iki gururu Alanyaspor ve Antalyaspor dört gün içinde iki kez karşılaştı. Önce lig maçında Alanya’nın 4-0’lık galibiyetini izledik. Ardından kupada finalisti tayin eden derbi maçını... Bu kez kazanan 2-0’la Antalyaspor oldu.

Aslında dün sahada tam bir taktik savaşı vardı. Alanyaspor çok paslı ofansif oyunu, rakibi ise sahasında bekleyip ani ataklarla sonuca gitmeyi tercih etti. Podolski’nin erken golü, Ersun Yanal’ın taktiğinin iyi işlemesini sağladı. Turuncu yeşillilerin pas kayıpları, rakibinin turu geçmesini daha da kolaylaştırdı.

ANTALYA’DA AVRUPA HEYECANI

Önemli bir zafere imza atan Antalyaspor finali Beşiktaş ile oynayacak. Kupanın yarısının beyaz rengi kesinleşti. Bakalım diğer yarısı kırmızı mı, yoksa siyah mı olacak. Lig sıralamasında sorun yaşamayan kırmızı beyazlılar için kupa çok değerli. Hem müzeye ilk kez Türkiye Kupası girecek, hem de en kısa yoldan Avrupa bileti alınacak.

Geçen yıl finalde, şimdi de yarı finalde üzüntü yaşayan Alanyaspor ise bu sezon oynadığı futbolla alkışı sonuna kadar hak ediyor. Avrupa yolunda yeni hedef ligde zirveden kopmamak.