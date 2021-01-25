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Spor Arena
Haber Giriş: 25.01.2021 - 22:48 | Son Güncelleme:

Alanya kararını vermeli

Arif DİZDAROĞLU
Arif DİZDAROĞLU
adizdaroglu@hurriyet.com.tr
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Arif DİZDAROĞLU
Arif DİZDAROĞLU
adizdaroglu@hurriyet.com.tr
Alanya kararını vermeli
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Alanyaspor sezona çok çarpıcı bir girişle başlamıştı. İlk 10 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi vardı. Toplanan 23 puanın yanısıra oynanan futbol “Bu yılın sürpriz takımı” dedirtti. Ardından inişli çıkışlı günler...

Son 10 haftada kazanılan maç sayısı sadece 3’te kaldı. 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik. Önemli hedefler yüklenen takım, sezonun ilk yarısını 34 puanla ve lig 5’incisi olarak noktaladı.

GERİ DÖNÜŞÜN GOLLERİ

Dün, yağmur altında oynanan maçta da, son haftalarda yaşanan dağınıklığın örneklerini gördük. 3’üncü dakikada gelen golün şoku atlatılamadan, Badji skoru 2-0 yaptı. Puan cetvelindeki yeriyle ters orantılı bir futbol oynayan Ankaragücü karşısında, umutlar Salih‘in şutuyla ikinci yarıya taşındı. Bu maçın kırılma anıydı. Hakemin düdüğüyle birlikte rakip kaleyi ablukaya alan Alanyaspor, geri dönüşü Bakasetas, Babacar ve Moubandje’yle gerçekleştirdi. Ve özellikle ikinci yarısı nefes kesen karşılaşma 4-3 sonuçlandı. 

ARA YOK, DERSE DEVAM

Hafta sonu ikinci dönem başlıyor. Ara yok. Turuncu yeşilliler şimdi önemli bir kavşakta. Aşağıya mı, yoksa zirveye doğru mu yol alınacak? Bu sorunun cevabı teknik heyet ve futbolcularda saklı. Verilen mücadele “Üst sıralar” diyor. Camianın beklentisi de öyle.

Puan kaybettikleri karşılaşmalarda dahi maçı bırakmayan Alanyaspor, katı defans yapan takımları nasıl açabileceklerinin dersini çalışmalı. Göze hoş gelen, keyifle izlenen oyunlarında B-C planları da olmalı.

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Arif DİZDAROĞLU
Arif DİZDAROĞLU
adizdaroglu@hurriyet.com.tr
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