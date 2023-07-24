Son dakika: Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a transferinin perde arkası! Fenerbahçe teklife zam yaptı, 1 hafta aramadı bile...

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Süper Lig’in 2 Büyük kulübü G.Saray ile F.Bahçe arasındaki yeşil sahadaki mücadele son yıllarda transferlerde de sık sık karşımıza çıkarken sarı kırmızılılar ezeli rakibine uzun yıllar unutulmayacak bir çalım attı. Cimbom, F.Bahçe’nin kadrosuna katmak için ciddi bütçe ayırdığı, uzun süredir temaslarını sürdürdüğü Wilfried Zaha’yı kadrosuna katmayı başardı. Sarı lacivertlilerin yanı sıra Suudi Arabistan takımlarının istediği. sözleşmesinin sonra erdiği Crystal Palace’ın kalması için teklif yaptığı Zaha, Aslan olmayı seçti.

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İMZA PARASINI SPONSORLAR ÖDEYECEK

Fildişili Sahilli futbolcunun Londra’da bizzat görüştüğü Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un yaptığı sunumdan çok etkilendiği ve Şampiyonlar Ligi hedefini de düşünerek Galatasaray’a gelmeyi kabul ettiği öğrenildi. Galatasaray 3 yıllık sözleşme imzalayacağı 30 yaşındaki yıldıza senelik 5.5 milyon Euro maaş ödeyecek. Bonservisi elinde olan Zaha’ya ayrıca 6 milyon Euro imza parası verilecek. Bu rakamın kulübün 2 önemli sponsoru tarafından karşılanacağı ifade edildi.

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ZAHA GEL AVRUPA KUPASI KAZANALIM

Galatasaray 2023-24 sezonu öncesi sadece Süper Lig’in değil, tüm dünyanın dikkatini çeken flaş bir transfere imza attı. Peki sarı kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe’nin uzun süredir bitirmeye çalıştığı Wilfried Zaha’da mutlu sona nasıl ulaştı. İşte flaş transferin perde arkası....

15 GÜN ÖNCE ŞARTLARI SORULDU

Sarı kırmızılılar ilk olarak 15 gün önce Zaha için temasta bulundu ve yıldız oyuncunun şartlarını sordu. Ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, İngiltere’de oyuncu ve ağabeyiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

MUSLERA BiZDE, GOLCÜMÜZ DE iCARDi

Londra’daki buluşmada Timur “Kalecimiz Muslera, golcümüz İcardi, orta sahada Torreira oynuyor. Sol beke Angelino’yu aldık. İtalya’nın en önemli yeteneği Zaniolo bizde. Biz bu sene sadece şampiyonluğu değil Avrupa’da yeniden kupa almayı hedefliyoruz. Türkiye’nin en çok şampiyon olan takımıyız.

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iCARDi’NiN 1 YILDA GELDiĞi NOKTA ORTADA

İcardi’nin 1 senede Galatasaray’da oynayıp geldiği nokta ortada. 1 yıl G.Saray forması giyip şampiyon olduktan sonra İcardi, Arap kulüplerinden 100 milyon Euro’luk teklif aldı. Ancak burada mutlu olduğu için 3’te 1 rakamına Galatasaray’da kaldı. Sen de gel Avrupa şampiyonu olalım” diyerek kapsamlı bir sunum yaptı.

ŞAMPiYONLUK-KUPA HEDEFi OLAN BiR TAKIMDA FORMA GiYEMEDiM

Zaha’nın yanıtı ise “Bugüne kadar hiç şampiyonluk ve kupa hedefi olan takımda forma giyemedim. Hedefim artık o coşkuyu, o baskıyı hissetmek, şampiyonluk ve kupa heyecanını yaşayan bir takımda oynamak. Teklifinizi düşüneceğim” oldu.

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FENERBAHÇE TEKLiFE ZAM YAPTI CiMBOM 1 HAFTA ARAMADI BiLE

Bu gelişmelerin ardından F.Bahçe, Zaha için fiyat yükseltip, yıllık 8 milyon pound maaş ve 10 milyon pound da imza ücreti önerdi. Sarı kırmızılılar ise görüşmenin ardından 1 hafta boyunca ne oyuncu ne de ağabeyiyle temas kurdu.

HiÇBiR TEKLiF BiZi ETKiLEMEDi

Sonrasında ise Zaha’nın menajerliğini yapan ağabeyi Herve Zaha sarı kırmızılılarla iletişime geçerek “FENERBAHÇE, Suudi Arabistan ve Crystal Palace’tan teklif aldık ama 3’ü de bizi heyecanlandırmadı. Sizinle transferin detaylarını görüşmek istiyoruz” sözleriyle kararlarını iletti.

AĞABEYi 3 GÜNDÜR iSTANBUL’DA

Türkiye’ye gelen ve 3 gündür İstanbul’da bulunan Herve Zaha ile yapılan görüşmelerde taraflar el sıkışarak transfere noktayı koydu.

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