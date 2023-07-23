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Son dakika: Galatasaray, Mauro Icardi ile sözleşme imzaladı

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#Transfer#Galatasaray#Mauro Icardi
Son dakika: Galatasaray, Mauro Icardi ile sözleşme imzaladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 22:38

Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirerek büyük bir transfer çalımına imza atan Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin transferini de tamamladı.

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Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan ve attığı gollerle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin transferinde mutlu son...

TRANSFERİ TAMAM

Uzun süredir PSG'den Mauro Icardi'nin sözleşmesi almak için görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, transferi tamamladı.

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İMZALAR ATILDI

İtalyan Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi ile sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞME 3 YILLIK

Sarı kırmızılı takımın Mauro Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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WANDA'NIN RAHATSIZLIĞI İMZAYI GECİKTİRDİ

Arjantinli yıldız, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle Galatasaray'dan süre istemişti.

29 GOLE ETKİ ETTİ

Güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan Icardi, geride bıraktığımız sezona damga vurdu ve 24 lig maçında 22 gol ve 7 asist katkısı yaparak şampiyonluğun en büyük aktörlerinden biri olmayı başardı.

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#Transfer#Galatasaray#Mauro Icardi