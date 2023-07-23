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Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferinde Didier Drogba etkisi

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#Transfer#Galatasaray#Zaha
Galatasarayın Wilfried Zaha transferinde Didier Drogba etkisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 18:41

Galatasaray'ın görüşmelere başladığını KAP'a bildiği Wilfried Zaha transferinde efsane ismin devreye girdiği öne sürüldü.

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Galatasaray'ın flaş bir hamleyle Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Wilfried Zaha'da yeni gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılıların görüşmelere başlandığını açıkladığı Fildişi Sahilli yıldız için Galatasaray'ın efsane isminin devreye girdiği ortaya çıktı.

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DROGBA DEVREYE GİRDİ

Sporx'te yer alan habere göre; bir dönem Galatasaray forması giyen Didier Drogba, vatandaşı Wilfried Zaha'nın Galatasaray'ı tercih etmesinde büyük rol oynadı.

Fildişi Sahili'ni efsane ismi Drogba, Galatasaray'la ilgili olarak Zaha çok detaylı bilgiler verdi.

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TARAFTARI ANLATTI

Sarı-kırmızılı takımdaki taraftar desteğinden bahseden Drogba, Galatasaray'a imza atması halinde ikon oyunculardan biri olacağını dile getirdi.

İKNA OLDU

Wilfired Zaha, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalinin olması ve Drogba'nın anlattıklarından sonra sözleşmenin altına imza atmaya karar verdi.

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Öte yandan Galatasaraylı yöneticiler de son bir haftadır Zaha'yı ikna edebilmek için büyük uğraş verdi.

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#Transfer#Galatasaray#Zaha