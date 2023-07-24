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F.Bahçe Kulübü sporcusu, milli kürekçi Elis Özbay'ın esas hedefi 2028 olimpiyatlarında kürsü

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#Spor#Elis Özbay#Fenerbahçe
F.Bahçe Kulübü sporcusu, milli kürekçi Elis Özbayın esas hedefi 2028 olimpiyatlarında kürsü
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 07:00

Kürekte 23 yaş altı dünya şampiyonu olan Elis Özbay spor hayatına voleybolla başlamış bir isim. Öğretmeninin yönlendirmesi ile küreğe geçen, kulübü Fenerbahçe’nin gelişimi için İtalya’dan özel olarak 20 bin Euro’luk fiber tekne getirdiği milli sporcumuz dün Bulgaristan’da altın madalya alarak göğsümüzü kabarttı.

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F.Bahçe Kulübü sporcusu, milli kürekçi Elis Özbay Bulgaristan’ın Filibe şehrinde düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası’nda tek çifte kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. 2021’de Merve Nur Uslu ile iki çifte kategorisinde zirvede yer alan, geçen yıl İtalya’da sadece üç saniye farkla ikinci olan 22 yaşındaki sporcu bu yıl en yakın rakibine 50 metre fark atarak dünya şampiyonu oldu.

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UZUN BOYU iLE KISA SÜREDE PARLADI

Beş sene voleybol oynadıktan sonra beden eğitimi öğretmeni Arzu Çubuk’un önerisiyle kürek sporuna geçen Elis Özbay, 1.73’lik uzun boyunun avantajıyla bu branşta da kısa sürede parladı. Fenerbahçe, Elis’in gelişimi için İtalya’dan 20 bin Euro değerinde karbon fiber tekne getirirken getirirken sporcumuz Filibe’de elde ettiği başarı ile hem kulübüne hem ülkemize vefa borcunu ödedi.

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F.Bahçe Kulübü sporcusu, milli kürekçi Elis Özbayın esas hedefi 2028 olimpiyatlarında kürsü

F.BAHÇE BANA DESTEK OLDU

Elis “F.Bahçe’nin bende emeği çok büyük. Bana olanak sağladılar, destek oldular, prestij, saygınlık ve gurur yaşattılar. Fenerbahçe sporcusu olduğum için çok gururluyum” diye konuştu.

ESAS HEDEFi 2028 OLiMPiYATINDA KÜRSÜ

Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi bölümü öğrencisi olan Elis Özbay yeni hedefinin, Üniversite Olimpiyatları’na katılmak olduğunu söyledi. Milli sporcu şu ifadeleri kullandı: “Döndükten sonra Bosna Hersek’te üç hafta kamp yapıp Sırbistan’a geçeceğim ve 3-9 Eylül’de Büyükler Dünya Şampiyonası’nda olimpiyat kotası almaya çalışacağım. 30’a yakın ülkenin sporcusuyla yarışacağım ancak asıl hedefim 2028 Olimpiyatları’nda kürsüye çıkmak.”

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#Spor#Elis Özbay#Fenerbahçe