Son dakika: Fenerbahçe'ye Attila Szalai'den dev gelir! Anlaşma sağlandı...

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Takıma Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Rodrigo Becao’yu katan sarı lacivertliler, en az 3 ismi daha transfer ederek sezona başlamayı hedefliyor.

Savunma ve hücum hattına önemli oyuncuları transfer eden Fenerbahçe; bir kaleci, bir orta saha ve bir kanat oyuncusu alarak transferi tamamlamayı hedeflerken bir yandan da gidecek oyuncuların planlamasını yapıyor.

Stoper hattına Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'yu transfer eden Fenerbahçe'de Gustavo Henrique ve Attila Szalai ile yollar ayrılması beklenirken Macar stoperin transferinde yeni gelişmeler yaşandı.

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FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA: İZİN VERİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Attila Szalai'ye transfer görüşmeleri için izin veren Fenerbahçe, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai’ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir." açıklamasını yapmıştı.

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SZALAI'DEN VEDA AÇIKLAMASI

Hoffenheim ile transfer görüşmelerini tamamlamak için Almanya'ya giden Attila Szalai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı lacivertli taraftarlara veda etti.

3 sezondur sarı lacivertli formayı giyen Macar oyuncu, "Çok duygusal günler yaşıyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe benim ailem. Umarım tekrar Fenerbahçe'de olurum. Umarım kısa sürede tekrar görüşürüz. Bundan sonra Fenerbahçe'nin en büyük taraftarı olacağım.

Fenerbahçe'de 2,5 yılda harika deneyimler yaşadım. Fenerbahçe ailesindeki herkese müteşekkirim. Hayatımda şu ana kadarki en güzel anılarımdı bunlar. Onlara her zaman minnettar olacağım. Bu ayrılık bir veda değil. Bu bir, 'tekrar görüşürüz' mesajı.

Türkiye'yi ve İstanbul'u çok seviyorum. Benim için burası 'ikinci ev' gibi. Burayı özleyeceğime eminim. Vaktim oldukça buraya geleceğim. Ayrıca stada gelip, ailem olan Fenerbahçe'yi destekleyeceğim." sözleriyle duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

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İTALYAN GAZETECİ ANLAŞMAYI DUYURDU

Sarı lacivertlilerin transfer görüşmeleri için izin verdiği Attila Szalai, Bundesliga ekibi Hoffenheim ile anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; uzun süren müzakerelerin ardından taraflar anlaştı.

Hafta başında sağlık kontrolünden geçecek olan Attila Szalai için Alman ekibinin Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Bonuslarla birlikte Attila Szalai için Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakamın 15 milyon Euro olması bekleniyor.

Bu sezon Arda Güler'i Real Madrid'e satarak önemli bir gelir elde eden sarı lacivertlilerde, en çok bonservis ücreti getiren oyuncular şu şekilde:

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MEVCUT SIRALAMA ŞU ŞEKİLDE:

1- ARDA GÜLER / 30 milyon € / Fenerbahçe >>> Real Madrid

2- ELVIR BALJIC / 21 milyon € / Fenerbahçe >>> Real Madrid

3- VEDAT MURIQI / 20 milyon € / Fenerbahçe >>> Lazio

4- MIN-JAE KIM / 18.05 milyon € / Fenerbahçe >>> Napoli

5-ELJIF ELMAS / 16.25 milyon € / Fenerbahçe >>> Napoli

6- MOUSSA SOW / 16 milyon € / Fenerbahçe >>> Al-Ahli

7- ATTİLA SZALAİ / 15 milyon € / Fenerbahçe >>> Hoffenheim (Henüz resmi değil)

FENERBAHÇE 2.2 MİLYON EURO ÖDEDİ

Szalai 2020/21 sezonun devre arasında 2.2 milyon Euro bonservis karşılığında Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki stoper geride kalan sezonda tüm kulvarlarda toplam 52 maçta forma giydi, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

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