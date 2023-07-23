Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Wilfried Zaha transferi KAP'a bildirildi

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha, bu akşam saat 22:00 sularında İstanbul'a gelecek.

ALİ CABBAR'LI 'ZAHAHAHA' PAYLAŞIMI

Zaha transferini KAP'a bildiren Galatasaray, sosyal medyadan son dönemin fenomen şarkısı 'Ali Cabbar'ı paylaştı. Tweet; 'Zahahaha' notuyla paylaşıldı.

Galatasaray'dan Wilfried Zaha paylaşımı



ZAHAHAHA 🦁🎶pic.twitter.com/UlCpwLHSFx — Spor Arena (@sporarena) July 23, 2023

FENERBAHÇE UZUN ZAMANDIR İSTİYORDU! TEKLİF...

Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Zaha ile Fenerbahçe uzun zamandır ilgileniyordu. Sezonun son maçı olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Fildişi Sahilli futbolcunun menajeri, Fenerbahçe'nin davetlisi olarak takip etmişti.

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O dönemden bu yana Sarı-lacivertli kulüple Zaha arasında görüşmeler devam ediyordu.

Çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Zaha'ya yıllık 8.5 milyon euro ve 5 milyon euro imza parası önerdiği yönündeydi.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ! BONSERVİS ÜCRETİ YOK

30 yaşındaki sol kanat Zaha, Crystal Palace ile sözleşmesinin bitimiyle serbest kaldı. Yıldız futbolcuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Lazio ve Suudi Arabistan ekibi El Ittifak ilgileniyordu.

GALATASARAY'DAN KAZANACAĞI RAKAM BELLİ OLDU

Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın Wilfried Zaha anlaşmasının detaylarını açıkladı.

3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Zaha, yılda 5.5 milyon euro kazanacak. 30 yaşındaki futbolcuya 6 milyon euro da imza parası ödenecek.

İmza parasını, Galatasaray'ın önemli sponsorlarından ikisi üstlendi.

PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞ, EŞİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Zaha, geçtiğimiz günlerde geç saatte kafası karışmış emojili tweet atmıştı. Paylaşımın altına onbinlerce Fenerbahçeli taraftardan yorum yağmıştı.

Zaha’nın eşi Paige Zaha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Verdiğiniz tüm destek için teşekkürler. Aileme ve arkadaşlarıma mesaj göndermekten vazgeçerseniz çok minnettar kalırım. Bunaltıcı olabiliyor” ifadelerini kullanarak sarı lacivertli taraftarlardan anlayış istemişti.

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