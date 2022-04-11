Son Dakika: Spor yazarları Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için neler dedi? Miha Zajc'ın golünden 1 dakika önce...

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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak ligde 2. sıraya yükseldi.

Mücadelenin 26. dakikasında Miha Zajc'ın golüyle öne geçen Fenerbahçe, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Dakikalar 68'i gösterdiğinde sahneye Serdar Dursun çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti. Asisti yapan isim ise Mert Hakan Yandaş oldu.

6 YIL SONRA GELEN ZAFER

Konyaspor'un puan kaybettiği haftada derbiyi kazanan ve galibiyet serisini 4 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 59 yaparak ikinci sıraya yükseldi. Kadıköy'de 6 sene sonra yenilgi alan Galatasaray ise 41 puanla 14. sırada kaldı.

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MIHA ZAJC IŞILDIYOR

Son haftalardaki yükselen performansına devam eden Zajc, kariyerinde bir ilki yaşadı. Süper Lig'de bu sezon en fazla maçın ilk golünü atan Fenerbahçe oyuncusu konumundaki 27 yaşındaki oyuncu (5), bu sezon toplam 8 kez gol sevinci yaşadı ve kariyerinin en yüksek gol sayısına ulaştı.

SERDAR DURSUN'DAN 10. GOL

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki forveti Serdar Dursun, Süper Lig'deki gol sayısını 10'a yükseltti. Galatasaray müsabakanın 68. dakikasında İrfan Can'ın ortasında arka direğe aşırtılan topa yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydeden Dursun, ligde 10. golünün sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı.

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DERBİLERDE YÜZÜ GÜLMÜYOR

Galatasaray, bu maçla birlikte bu sezonki Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerini tamamladı. Sarı kırmızılılar, iki ezeli rakibi ile oynadığı 4 müsabakada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 2 karşılaşmada rakibine evinde 2-1, Kadıköy'de de 2-0'lık skorlarla yenildi. Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında ise siyah-beyazlıları 2-1 mağlup etti.

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SPOR YAZARLARI NELER DEDİ?

UĞUR MELEKE: İSMAİL KARTAL BİLEKLERDEKİ ZİNCİRLERİ ÇÖZDÜ

Malumunuz, Fenerbahçe’de bu sezonun öyküsü üç ayrı perdede sahnelendi:

Birinci perde, Fenerbahçe’nin yetenekli kadrosunun Pereira’nın kafasındaki belli şablonlara uyma çabasıyla geçti. Vitor Pereira kötü bir teknik direktör değil, ona uygun bir takıma kafasındaki stratejiyi adapte ederek pekalâ başarılı olabilir. Ancak Fenerbahçe’nin çok yönlü ve yetenekli kadrosu, Pereira’nın fırsat futboluna uygun değildi.

‘RESET’ TUŞUNA BASTI

Sarı lacivertlilere Kim Min-Jae’yi, Miguel Crespo’yu, Miha Jajc’ı kazandırdı. Ancak kimliğini kaybettirdi Pereira.

Ocak ortasında sezonun ikinci perdesi başladı Fenerbahçe için. İsmail Kartal, takımın kafa ayarlarını değiştirmek zorundaydı. Deyim yerindeyse herkesin “reset” tuşuna basma mecburiyeti vardı.

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Zihinleri sıfırlayıp, Pereira’nın fırsat oyunundan arındırma süreciydi bu. Sancılı bir 30 gündü. Üç hedefin ikisinden vazgeçildi. Takım dibe vurdu. Ama gerekliydi belli ki bu dibe vurma.

Şubat sonunda başlayıp bugüne kadar uzanan üçüncü perdeyse bambaşka bir hikaye. Fenerbahçe’nin özgürlük hikayesi. Yetenekli Fenerbahçeliler’in bileklerindeki zincirlerden kurtulup oyunlarına odaklanma hikayesi.

KALİTESİNİ GÖSTERDİ

Bileklerindeki zincirlerden kurtulan Fenerbahçe kadrosunun neler yapabileceğini gösterdi bu 45 gün. Aslında bu yetenekli kadro yapabileceklerinin demosunu geçen sezonun son 10 haftasında Emre Belözoğlu ile de göstermişti. Ama Ali Koç yönetimi, son derece manasız bir şekilde şampiyonluğu 2 puan farkla kaçıran takıma neşter vurdu.

6 AY KAYBETTİ

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Tüm kazanımları hiçe saydı ve sıfırdan kurmaya kalktılar her şeyi. Bu da altı aylık bir kayba neden oldu zaten.

Fenerbahçe dün olağanüstü bir futbol oynamadı. Ama özellikle sağ çizgide buluşan yetenekli ayaklar İrfan Can ve Mert’le Serdar dursun bağlantısının kurulması, müsabakanın kazanılmasına yetti.

KARAOĞLAN FAZLA DÜDÜK ÇALDI

Müsabaka yazılarında genelde prensip olarak tartışmalı pozisyonlara değinmiyorum. Hakem değil hakemlik üzerine söyleyeceğim bir şey varsa giriyorum bu konuya. Bu maçta da Atilla Karaoğlan’la ilgili yapacağım en büyük eleştiri şu:

Çok kolay düdük çaldı. İkili mücadelelerde hiç risk almadı, düdüğü neredeyse elinden bırakmadı, çok kesti oyunu. Bu hakemin standardı bu maalesef.

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GALATASARAY ADINA İKİ ENTERESAN İSTATİSTİK

Dün ilk devrenin sonunda rakip yarı sahada pas istatistiği 109’a 59’du. Üçüncü bölgede pas istatistiğinde fark daha dikkat çekiciydi: 62’ye 28... Ayrıca Galatasaray’ın ilk yarıda rakip ceza alanında topla buluşma sayısı 4’tü ve Kerem Aktürkoğlu dışında kimse yoktu oraya girebilen. Galatasaray’ın santrforu Gomis ilk devrede sadece 5 kez topla buluştu ve hiçbiri ceza alanının içinde değildi.

25’TE FRAGMAN 26’DA FiLM SAHNELENDi

Dünkü maçın özellikle ilk yarısında Galatasaray’ın stratejisi, Nou Camp’ta yaptıklarına benzerdi. Geride organize ve kalabalık durdular. Topla çıkıyormuş gibi göründüler ama birkaç hazırlık pasının ardından genelde Muslera’dan Babel ya da Gomis’e uzun top geldi. İndirebildikleri toplarla da zaman zaman yarım tehlike yarattı misafir ekip.

TORRENT ŞAŞIRTTI

Ancak rakip analizi konusunda usta olduğunu bildiğimiz Torrent’in Fenerbahçe’nin sağ kanat organizasyonlarına karşı özel hazırlık yapmaması da şaşırtıcıydı. Zira Fenerbahçe son bir aydır defalarca sahneledi bu hücum tipini: Oyunu sağa yığıyorlar. Sağ bek Osayi geliyor, sağ iç Crespo geliyor, İrfan ve Mert geliyorlar. Orada şok kalabalıkla bir asimetri yaratıyorlar. Dün maçın 25’inci dakikasında Mert araya oynadı. Osayi yerden çevirdi, Zajc vuramadı. Sadece bir dakika sonra yine aynı hücum sahnelendi. Yine Mert, yine Osayi’ye oynadı. Yine vuran Zajc oldu. Ve gol geldi bu kez... Dün bu dörtlü, bu planı defalarca sahneledi. Hem birinci, hem ikinci gol sağdan organizasyonlarla geldi. Galatasaray savunması yanıt veremedi bu silaha.

Dünkü maçtan akılda kalan birkaç detay daha vardı aslında:

TÜM HÜCUMLARDA BERKAN

1-) Galatasaray’ın en çok eleştirilen isimlerinden Berkan, neredeyse tüm hücumların başrolündeydi. Soldan girip yerden çevirdiği toplarla üç fırsat yarattı Galatasaray.

2) Torrent eğer oyun kurarken topu geveleyip sonra uzun vurma stratejisiyle oynayacaksa, bu uzun topları daha iyi atan Pena ile başlayabilirdi bu maça bence.

MERT iYi FUTBOLCU AMA...

3) Mert çok iyi futbolcu. Bir stadyuma gelmeye, izlemeye değer sporculardan. Ancak bu özel yeteneğine aykırı düşecek şekilde çok fazla konuşuyor. Enerjisini hakemle didişmeye harcıyor. Mert’in de, İrfan’ın da haziranda oynayacağımız Uluslar Ligi maçlarında milli kadroda olacakları kesin gibi.

Hatta milli takımın EURO 2024 yolculuğunda da anahtar oyuncular olabilirler. Ancak bence en iyi yaptıkları işe, futbola odaklanmalılar sadece. Konuşmaya değil.

GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE ZORLANMADAN

İsmail Kartal, sarı lacivertli takımı nereden aldı, nereye getirdi...

F.Bahçe, kendi kalitesinin ve temposunun altında kalmasına rağmen derbide zorlanmadan kazandı. 50 bine yakın taraftarının desteğiyle başlama düdüğünden itibaren kazanma kararlılığını sahaya yansıtan sarı lacivertli takım, tartışılmayacak ve haklı bir galibiyet elde etti.

Galatasaray’ın berkan-Taylan ve Cicaldau’dan oluşan orta sahası yaratıcılık ve pas kalitesinden o kadar uzak ki, bırakın pozisyon üretmeyi, takımı rakip yarı sahaya taşımakta bile zorlandılar. Özellikle Taylan, baskı altında top kullanamadı ve buluştuğu tüm topları yana veya geriye oynadı. Cicaldau ise son derece vasat bir oyuncu. Dün de kayıpları oynadı.

FENERBAHÇE SAĞ KANADI ÇOK ETKiLi KULLANDI

F.Bahçe, Osayi Samuel- Mert hakan ve İrfan Can ile kendi sağ kanadını çok etkili kullanırken golü de o bölgeden buldu. Sarı lacivertli, orta sahasıyla fark yaratırken sezonun flaş ismi Zajc 8’inci golüne imza attı. Galatasaray’da ise merkezde oynayan Taylan-berkan ikilisinin ise 32 hafta sonunda henüz golü yok. Bu tablo sarı kırmızılılar için sezon özeti gibi.

Derbinin ilk yarısında Gomis sadece 3 kez topla buluşurken, Kerem de dağınık ve kollektif oyundan uzaktı. İşin ilginç tarafı, Galatasaray açısından işler hiç yolunda gitmediği halde Domenec Torrent ilk oyuncu değişikliğini skor 2-0 iken 75’inci dakikada yaptı. Galatasaray’da babel dışında Fenerbahçe’yi zorlayan bir oyuncu yoktu. Ancak Katalan teknik adam nedense Hollandalıyı oyundan çıkarttı. Torrent’in takımında hiç bir ilerleme yok ayrıca oyuncu değişikliklerinde de çok geç kalıyor.

41 PUANA ULAŞMASI BiLE ÖNEMLi BiR BAŞARI

Diğer tarafta İsmail Kartal ile yakaladığı inanılmaz çıkışı sürdüren Fenerbahçe, Kasım 2016’dan bu yana yenemediği ezeli rakibini de mağlup ederken Ali Koç, başkanlık döneminde evindeki ilk Galatasaray zaferini de İsmail Hoca yönetiminde elde etti. Dün Fenerbahçe, önceki maçlardaki temposunun altında kalmasına rağmen Galatasaray’a fazla şans vermeden net bir derbi galibiyetine ulaştı.

İsmail Kartal, bu takımı nereden aldı, nereye getirdi. Bu kesinlikle gözardı edilmemeli. Başardıkları, yakaladığı müthiş çıkış ve oynattığı futbol alkışı fazlasıyla hak ediyor.

Son cümle de tekrar Galatasaray için... Sarı-kırmızılılar bu orta saha kalitesi ile 41 puana ulaşması bile başarı.

MEHMET ARSLAN: FENERBAHÇE KALİTESİYLE KAZANDI, GALATASARAY ZATEN DÜŞÜNCEDE KAYBETTİ

Bu tür karşılaştırmaları hiç sevmiyorum. Ama Manchester City- Liverpool maçı dün futbolun zirvesiydi.

Beni etkileyen sadece futbol değil, iki takım oyuncularının birbirlerine ve futbola duydukları saygıydı.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Pep Guardiola ve Jürgen Klopp’un birbirlerine sarılmaları bu saygının zirvesiydi. Bu muhteşem gösteriden sonra Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek ve bu mücadeleden futbol beklemek beni derin bir endişeye sevk etti.

Ama ben her iki maçtan da keyif aldım...

RAHATLIKLA ŞAMPİYON OLABİLİRLERDİ, FENERBAHÇE ADINA ÜZGÜNÜM

Önce Fenerbahçe’den söz edeyim... Onlar adına üzgünüm. Üzgünüm çünkü rahatlıkla şampiyon olabilecekleri bir sezonu, teknik direktörlerini kurban vererek ikincilik mücadelesine çevirdiler. Ne kulüp içi ne de kulüp dışı etkilerden Pereira’yı koruyamadılar. Bu ligin kesinlikle en iyi kadrosuna sahip takımıydı Fenerbahçe. Ve kesinlikle favorisiydi. Ama ne süreci ne krizi ne de lig maratonunu sağlıklı yönetebildiler.

Dünkü maçta da iki takım arasında belirgin bir fark vardı.

Kadro derinliğine ve kalitesine sahip olan Fenerbahçe, Galatasaray önünde favorimdi.

İKİNCİ YARI DAHA FARKLIYDI

Bu düşünce ile bir derbi maça çıkmak, o maçı daha düşüncede kaybetmek anlamına gelirdi. Maç boyunca yaşadıkları en temel sıkıntı buydu. Ama haksızlık Torrent’e haksızlık etmeyelim. Onun elindeki kadro, onu bu stratejiye yöneltiyordu.

İkinci yarıda bu duygudan arınmış daha farklı bir Galatasaray vardı. Mücadele ve pas üstünlüğünü ele aldılar. Ama bir anlamda Fenerbahçe’nin ekmeğine yap sürmekti. Hızlı hücuma çıkma becerisine sahip Fenerbahçe biraz daha geri çekildi. İlk yarıdaki roller değişmişti.

Ve tam da bu dakikada Serdar Dursun’un golü geldi.

FENERBAHÇE BİRÇOK YÖNDEN DAHA İYİYDİ

F.Bahçe’de Savunma, orta saha ve forvet birlikte hareket etme yeteneğini yakalamıştı.

Bireysel olarak rakiplerinden daha diri, daha mücadeleci ve daha kaliteliydiler.

Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın kadro dışı bırakılmaları hem takımı hem de teknik adamı rahatlatmıştı.

TORRENT’E HAKSIZLIK ETMEYELİM

Buna karşılık Galatasaray aynı avantajlara sahip değildi. Yönetim krizi bir yandan, teknik adama gösterilen tepkiler diğer yandan, takımın kendine olan güvenini yerle bir etmişti.

Sevgili Galatasaraylılar, dünkü Galatasaray’ın planı Barcelona maçının bir benzeriydi.

Savunma birinci öncelikti.

Hızlı hücuma çıkıp gol bulma düşüncesi, olmazsa maçı berabere bitirme stratejisi ile oynuyorlardı.

TEKNİK ADAM İYİ DEĞİLSE STRATEJİ İŞE YARAMAZ

Fenerbahçe’nin ikinci golünün futbol adına net bir mesajı var:

Vasat oyuncularla bile iyi bir futbol takımı yaratabilirsiniz.

Ama bunun için iyi bir teknik direktöre sahip olmalısınız.

Eğer buna sahip değilseniz hiçbir strateji sahada işinize yaramaz.

GALATASARAY BİR YA DA İKİ OYUNCUYA BAĞLI

Hafta boyu Kerem’in oynayıp oynamayacağını konuştu G.Saray. F.Bahçe kadrosunu düşünün. Herhangi bir futbolcunun sakatlığını bu kadar konuşur muydu F.Bahçe?

Kadro kalitesi ve derinliği diye tanımladığım tam da bu.

Bir ya da iki oyuncuya bağımlı takımlar arasında yer alıyor G.Saray ne yazık ki.

UĞUR DÜNDAR VE SEÇİM

F.Bahçe Divan Kurulu Başkanlığı’na meslek büyüğümüz, ağabeyimiz Uğur Dündar seçildi. Dündar, Aziz Yıldırım’ın adayı olarak lanse edildi. Ben kendisinin hiçbir ismin adamı olmayacağını yakından biliyorum. Ama bu seçim sonuçlarından Sayın Ali Koç’un çok anlamlı sonuçlar çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Bir lider girdiği hiçbir seçimi kaybetmemeli. Elbette Ali Koç bu seçimde yarışmadı. Ama Uğur ağabeye yönelen oyların bir anlamda başarısızlığa tepki oylarının olduğunu da unutmamalı.

ÇALMAYIN O DÜDÜKLERİ

Maç boyunca kendini yere atan her oyuncu için faul düdüğü çaldı hakem. Bu alışkanlığı bitirin artık. Çalmayın yalandan kendini yere atan futbolculara şu faul düdüğünü.

BANU YELKOVAN: TORRENT SAHADA ÜRETEMEDİĞİ ÇÖZÜMÜ KULÜBEDE DE BULAMADI

Galatasaray rakibinin artan baskısına bir türlü engel olamadı.

Çok farklı şartlar altında aynı hafta göreve gelen, sezon sonunda görevlerine devam edip etmeyecekleri belli olmayan ve bu anlamda garip bir şekilde aynı kaderi paylaşan iki teknik adamdan bu maça daha rahat çıkan kesinlikle İsmail Kartal olsa da bu maçın sonucu Torrent’ten çok onun için önemliydi aslında. Son 7 haftada sadece Trabzon’la berabere kalan, onun dışındaki maçlardan tulum çıkaran sarı-lacivertliler için büyük hedeflerle başlayan, ortalarına doğru hedefsizleşen, son haftalardaki performans sonrası ikincilik somut hedefine evrilen ve ligin boyu biraz daha uzun olsa neredeyse şampiyonluk telaffuz edilecek bir hal alan bu sezonda olası bir galibiyet en çok sezon sonu kaderini bilmeyen İsmail Kartal’ı sevindirecekti.

G.Saray için derbi olmasının ötesinde fazlaca bir anlamı yoktu maçın. Sezon başından beri kötü gidişatta yakalanan istikrar ve bir ileri iki geri tempoda süregiden ligde kaybedecek çok da fazla şeyi olmayan, daha doğrusu kalmayan taraf sarı-kırmızılılardı. Bu maça tutunmalarının tek ihtimali Barcelona maçlarında sergiledikleri ya da Trabzon maçında gösterdikleri performansın bir benzerini sahaya koymak ve sakatlıktan yeni çıkan Kerem Aktürkoğlu’nun iyi gününde olmasıydı. Olmadı.

TEK iSABETTE GOL

Maça dengeliye benzeyen bir ilk yarı sundu izleyenlere. İlk yarıda tek isabetli şut çeken Fenerbahçe, bu sezon iç sahadaki en düşük sayısını

tekrarlasa da o tek isabetten golü kaydetmeyi başardı. Miha Zajc bu golüyle 5.kez skorun açılışını yaparken bu sezon Süper Lig’de en fazla maçın açılış golünü atan oyuncu oldu.

İkinci yarıda saha içinden üretemediği çözümü yedek kulübesinden de bulamayan Galatasaray, maçın ve rakibinin giderek artan baskısına ve Serdar Dursun’un kafasından gelen ikinci gole engel olamadı ve Fenerbahçe aldığı rahat 3 puanla ikinciliğe oturdu.