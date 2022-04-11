Son Dakika: Tümer Metin'den Mert Hakan Yandaş eleştirisi! "Dilim varmıyor..."

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Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Galatasaray derbisinin ardından mücadeleye ilişkin yorumlarda bulundu.

Tümer Metin'in açıklamaları şu şekilde:

Maçı bırakıp 7-8 dakika sadece Taylan'ı izledim. İki defa topla buluştu, Muslera'ya pas attı. Bu kadar baskı altındayken senin ön liberon alıp dönmüyorsa oyunu nasıl ön tarafa taşıyacaksın. Cicaldau gelmiyor, Berkan gelip top almıyor. Bu üçlüyle nasıl ileriye gideceksin.

Serdar Dursun maç boyunca doğru oynadı. İrfan Can formda, Kim Min Jae formda, Serdar Aziz tuhaf şekilde formda. Bu kadar formda oyuncusu olan takımın, rakibine üstünlük sağlaması normal.

Galatasaray'da herkes yetersiz, kusura bakmasın. Bugün Torrent'e yüklenebiliriz, yaptığı oyuncu tercihleri ve değişiklikleriyle ancak bu kadro mimarisi de doğru bir kadro mimarisi olarak gözükmüyor. Koca bir sezonu Taylan - Cicaldu - Berkan üçlüsü oynadı. Koca bir sezonu...

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Mert Hakan sahanın öteki işlerine bulaşmasa sahanın en iyilerinden diyeceğim. Ama diğer işlere bulaştığı için dilim varmıyor. Gereksiz işleri var. Marcao ile didişmeler, yatıp kalkmalar, tribüne oynamalar. Mert Hakan iyi futbolcu, önce futbolculuğunu gösterecek.