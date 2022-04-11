Son Dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hesapları! Derbi galibiyetiyle dev adım...

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Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta mücadelesinde dün akşam Kadıköy’de Galatasaray ’ı ağırlayan Fenerbahçe , rakibini 2- 0’lık skorla devirmeyi başardı. 26. dakikada Bright Osayi-Samuel’in gönderdiği topu, şık bir vuruşla Sarı-Kırmızılılar’ın fileleriyle buluşturan Miha Zajc, takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla tamamlanırken ikinci yarıda da Fenerbahçe, taraftarı önünde daha etkin bir görüntü sergilemeyi başardı. Kanarya, 68’de Mert Hakan Yandaş’ın pasını düzgün bir kafa vuruşuyla değerlendiren Serdar Dursun’un sayısıyla skoru 2-0’a getirdi. Kıran kırana geçen oyunun son bölümünde iki taraf da skoru değiştiremeyince karşılaşma, 2-0’lık Fenerbahçe zaferiyle sonuçlandı.

Sıradaki rakip Göztepe

Ligde kalan haftalarda ikincilik hedefi için mücadele veren Sarı-Lacivertliler, hem önemli bir derbi galibiyeti aldı hem de ikincilik koltuğuna oturdu. Konyaspor ’un haftayı 2-1’lik Rizespor mağlubiyetiyle tamamlamasını iyi değerlendiren Fenerbahçe, 32 hafta sonunda puanını 59’a yükseltti ve Konya’nın 1 puan önüne geçti.

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Fanatik'te yer alan habere göre; Kanarya, yerini korursa yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme turundan katılacak. Fenerbahçe, Süper Lig’de 33. hafta maçında cumartesi günü Göztepe’yi Ülker Stadı’nda ağırlayacak.