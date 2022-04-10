Fenerbahçe'den derbi sonrası Galatasaray'ı tiye alan paylaşım! "Bir aslan miyav dedi"

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde ağırladığı Galatasaray'ı rahat bir oyunla 2-0 yenen Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından ezeli rakibini tiye alan bir paylaşımda bulundu.

Kadıköy'de oynanan ve son saniyeye kadar heyecana sahne olan maçta Galatasaray'ı 2 golle mağlup eden sarı lacivertliler, ezeli rakibine karşı 6 yıl sonra sahasında galibiyete ulaştı.

Müsabakanın ardından büyük mutluluk yaşayan Fenerbahçeli oyuncular, sevincini taraftarlarıyla yaşarken sarı lacivertlilerin sosyal medya hesabından olay bir paylaşım yapıldı.

"BiR ASLAN MİYAV DEDİ"

Maç sonrası Fenerbahçe sosyal medya hesaplarından "Bir aslan miyav dedi" temalı bir içerik paylaşıldı.

Paylaşımda "Gibi" dizisinden bir sahneye yer verilirken son günlerin çok dinlenen şarkısı Samsak Döveci de fonda duyuldu.

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Sarı lacivertlilerin bu paylaşımı, sosyal medyadan binlerce beğeni aldı.

MESUT ÖZİL'DEN GALİBİYET PAYLAŞIMI

Öte yandan sarı lacivertlilerde bir süredir kadro dışı kalan Mesut Özil de derbi sonrası paylaşım yaptı.

Özil, sosyal medya hesabından derbi sonrası sarı lacivertli kalp emojisiyle birlikte "YaFenerya" hashtagini paylaştı.