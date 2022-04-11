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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Arda Turan'ın görüntüsü çok konuşuldu

#Galatasaray#Arda Turan#Fenerbahçe
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Arda Turanın görüntüsü çok konuşuldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da tecrübeli yıldız Arda Turan'ın görüntüsü çok konuşuldu.

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Galatasaray, ligde karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 kaybederken uzun süre sonra formasına kavuşan Arda Turan'ın kilolu hali sosyal medyada gündeme oturdu.

Bu sezon sakatlıklardan ötürü formasından uzun süre ayrı kalan Arda, Fenerbahçe maçının son dakikalarında oyuna dahil oldu. 

Torrent'in son dakikalarda şans verdiği Arda Turan, sarı lacivertliler karşısında etkili olamazken görüntüsü dikkat çekiciydi.

Sosyal medyada Arda'nın oyuna alınmasını eleştiren sarı kırmızılı taraftarlar, 35 yaşındaki oyuncunun aldığı kilolara ve beyazlayan sakallarına dikkat çekti. 

Yıldız oyuncunun eski formunun çok uzağında kaldığı yorumları yapılırken "Survivor" paylaşımları yapılarak tiye alındı.

ARDA GÜLER'E BAŞARI DİLEDİ

Öte yandan oyuna Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler ile birlikte giren Arda Turan, genç futbolcunun saçlarını okşayarak başarı diledi.

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Arda Turanın görüntüsü çok konuşuldu

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#Galatasaray#Arda Turan#Fenerbahçe

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