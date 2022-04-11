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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan iyisi yok

#Fenerbahçe#Galatasaray#İsmail Kartal
Fenerbahçede İsmail Kartaldan iyisi yok

Ligde F.Bahçe’yi en az 15 maçta çalıştıran yerli hocalar arasında en yüksek puan ortalamasına sahip isim İsmail Kartal. Sarı lacivertli teknik adam, çıktığı 46 karşılaşmada 101 puan toplamayı başardı. İsmail Kartal bu sezon özelinde 12 lig müsabakasında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

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Konuk ettiği Galatasaray’ı 2-0 yenerek kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal da maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Sarı lacivertli teknik adam bununla beraber elde edilen galibiyetle Fenerbahçe tarihinin en başarılı yerli hocası olmayı başardı.

Çıktığı 46 müsabakada 101 puan toplayan Kartal, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe’yi en az 15 maçta çalıştıran yerli teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasının sahip isim oldu.

Ayrıca İsmail Kartal’ın göreve geldiği Ocak 2022 tarihinden bu yana Süper Lig’de en fazla puan toplayan takım olan Kanarya (27), bu sezon ilk kez üst üste oynadığı dört karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#İsmail Kartal

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