Son Dakika: İngiltere'den olay Mesut Özil ve Acun Ilıcalı iddiası! Fenerbahçe'ye kapıyı gösterirse...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yıldızı barışmayan ve son dönemdeki tavırları sebebiyle kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in sarı lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin İngiliz basını tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i satın alan televizyoncun Acun Ilıcalı'nın, 33 yaşındaki deneyimli oyuncuyu takımına transfer etmek istediği kaydedildi. Haberde Mesut Özil ile Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşlığına dikkat çekilirken, dünyaca ünlü yıldızın Fenerbahçe'ye transferinde büyük pay sahibi olduğu hatırlatıldı.

PREMIER LİG'E YÜKSELMEK İÇİN...

TEAMtalk isimli platformda özel haber koduyla servis edilen haberde, Fenerbahçe'nin Mesut Özil ile yollarını ayırması durumunda Acun Ilıcalı'nın Hull City'i Premier Lig'e taşımak adına deneyimli futbolcuyu takımına transfer etmek için hamlelerde bulunacağı öne sürüldü.

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RYAN BABEL DE LİSTEDE

Haberde ayrıca Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i transfer ettiğini altı çizilerek Mesut Özil transferinin imkansız olmadığı belirtildi. Ilıcalı'nın listesindeki bir diğer ismin ise Galatasaray forması giyen Ryan Babel olduğu iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın Mesut Özil'e teklif yapmasının tek şartının ise Fenerbahçe ile yollarının ayrılması olduğu ifade edildi.

MESUT ÖZİL BU SEZON NE YAPTI?

Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Mesut Özil, bu sezon forma giydiği 26 maçta 9 gol ve 2 asist kaydetti.

SHOTA ÇÖZÜM OLAMADI

Shota Arveladze'nin çalıştırdığı Hull City, İngiltere Championship'te 39. hafta sonunda topladığı 41 puanla 20. sırada bulunuyor.

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MESUT ÖZİL'İN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt, Lig Radyo'da Mixed Zone programında Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtlamış ve oyuncusunun kariyerine sarı lacivertli takımda devam edeceğini söylemişti.

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"KADRO DIŞI KALSA DAHİ TAKIMLA ÇALIŞABİLİR"

"Burada belirli bir süreç başlamıştır. Mesut şu anda Ozan'la birlikte antrenmanlarına devam ediyor. Burada kimsenin bilmediği ve çok önemli bir şey var aslında. Mesut'un sözleşmesindeki madde gereği takımla devam etme hakkı var. Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi."

"HİÇBİR YERE GİTMEYECEK"

"Ozan'ı da yalnız bırakmak istemediği için onunla beraber antrenman yapıyor. Hocayla yaşanan üzüntülü olaylardan dolayı şu an mantıklı olan da bu. Nihai bir karar bekleniyor şu anda. Bu bir tedbir kararıdır, yani izinli sayılıyor Mesut.

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Nihai kararın ardından ne olacağına bakıp ona göre hareket edeceğiz. Bu futbolun içinde olan bir şey... Elbette nihai olarak kadro dışı kalıp kalmadığını öğreneceğiz hep beraber. Genellikle böyle olaylar her zaman üzücüdür. İki taraf için de güzel olmayan bir süreç başlamıştır. Önemli olan böyle dönemlerde soğukkanlı kalarak nihai kararı görmektir. Bunu buradan net bir şekilde söylüyorum. Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor."

"6 AY BEDAVAYA OYNADI"

"Sözleşmesinin sonuna kadar 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak burada devam edecek. Fenerbahçe'ye 3.5 senelik imza attı, bunun 6 ayını bedava oynadı. Ocak'tan sezon sonuna kadar para dahi kazanmadı. 'Önemli değil' diyerek Fenerbahçe sevgisine vurgu yaptı."

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"DOĞRU DEMİYORUM AMA OLABİLİR"

"Hırslı, oynamak istiyor, hisleri yüksek. Maçta da yarıda çıkınca o tansiyonla yaşanan şeyler oldu. Futbolcular bunları yaşayabiliyor. 'Doğru' demiyorum ama olabiliyor. Yöneticiler de maçlar esnasında kavga edebiliyorlar, ceza alıyorlar ve sonrasında görevlerine devam ediyorlar."

"KAVGA EDİLMEDİ"

"Yaşananlar takım içerisinde olan olaylardır. Hoca ile aralarında ne geçtiyse takım içinde geçti. Mesut dışarı çıkıp kimseyi kötülemedi. Yaşananlar orada kalır. Cezası görülecekse görülür ve biter. Mesut olayın içinde olduğu için bu kadar büyütüldü."

"Buraya Fenerbahçe sevgisi için geldi. Yoksa gelmezdi. Bu şekilde bir olay yaşandı diye de kimse Mesut'un eşyalarını toplayıp gitmesini beklemesin. Fenerbahçeli olarak geldi, katkı sağlamak istiyor. Oynamak istiyor, 90 dakika sahada kalmak istiyor. Burada kimse kimseye vurmadı, kavga edilmedi."

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"KEREM'İN DE MENAJERİYİM"

"Başka takımlarda bunlar da yaşandı. Kerem'in de menajeriyim. Saha içinde takım arkadaşıyla yaşadığı olayı hatırlıyoruz. Gereken ceza çekilde ve devam ediliyor.

"Detaylara girmek benim haddime değil. Kulüp bunu çözecektir. Böyle bir süreci nasıl geçeceğini bilen bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Kadro dışı kararı verildikten sonra Mesut'un da savunması istendi. Biz de avukatlarımızla beraber bu savunmayı gerçekleştirdik. Biz de sizler gibi nihai kararın ne olacağını bekliyoruz. Her futbolcu için kadro dışı kalmak zordur. Bu sizin mesleğiniz. Oynayamamak zordur. Mesut bunu daha önce de yaşadı. Bu da bir tecrübedir. Yazılan çizilen her şeye inanmadan kararı beklemek lazım."

MESUT ÖZİL NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI?

Genel performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil, son Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı. Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol atarken 3 de asist yaptı.

DHA'nın haberine göre takımın bugün yapacağı akşam idmanı öncesinde Samandıra'da gergin anlar yaşandı. Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın İsmail Kartal'a sitemi kadro dışı ile sonuçlandı. Sarı-lacivertli forma ile 37 maçta görev alan Mesut Özil, 9 gol atıp 3 asist yaparken, sahada daha fazla kalmak istemesi ve teknik direktör İsmail Kartal'a sitem ipleri gerdi. Edinilen bilgiye göre Mesut Özil hocasına sitemde bulunarak, 'Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.

Özil'in ardından Ozan Tufan'ın da sitem etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ozan Tufan'ın, İsmail Kartal'a mücadelelerde görev vermede adaletli olmadığını söylemesi durumu daha da gerdi. Gerçekleştirilen toplantıda sakinliğini koruyan İsmail Kartal, oyunculara yönelik herhangi bir şey söylemezken, konuyu yönetime iletti.

Yönetimin yaptığı toplantı sonrasında ise alınan kararla Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması kararlaştırıldı. İki oyuncunun çalışmalarına takımdan ayrı olarak Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde devam etmesi bekleniyor.

KONYA MAÇI SONRASI TEPKİ GÖSTERİLDİ İDDİASI

A Spor'un iddiasına göre ise; Konyaspor karşısında devre arasında oyundan alınan Mesut Özil, devre arasında İsmail Kartal'a sert bir tepki gösterdi. Ozan Tufan ise oyuna geç alındığı için ciddi bir tepkide bulundu.

SEBEP TİCARİ Mİ?

İki oyuncunun kadro dışı bırakılması söylentileri artırırken kararın ticari sebeplerden dolayı alınmış olabileceği iddia edildi.

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz aylarda, "Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Mesut Özil oynamadığı için mutsuz. Zaman zaman dile getiriyor. Hoca elindeki kadroyu, sadece Mesut değil, hepsini bu maratonda nasıl kullanabilir konusunu gözden geçirmeli. Talihsiz sakatlıklar yaşadık. Şans hiç yanımızda olmadı." şeklinde bir açıklama yapmıştı.