Son dakika: Fenerbahçe sil baştan! 4 yıldızla yollar ayrılacak, Mesut Özil...

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2022-23 sezonunun yapılanmasının sinyallerinin belirgin şekilde hissedildiği Fenerbahçe’de daha yeni ve daha genç takım kurgusu şekillenecek. Henüz teknik adam ismi netleşmese de kulislerde Löw, Jorge Jesus. Espirito, Roger Schmit ve İsmail Kartal’la devam olasılıkları konuşulmaya devam ederken gidecekler ve yeni sezonun umut vaad eden isimleri bir bir belirginleşiyor.

YENİ SEZONUN GÖZDELERİ GENÇLER

TFF”nin 2022-23 sezonunda başlatacağı ‘Alt yapıdan yetişen 1 oyuncunun ilk 11’de forma giyme zorunluluğu’ başta Arda Güler ve sezonu Giresunspor’da kiralık olarak geçiren önümüzdeki sezon takıma geri dönecek Muhammed Gümüşkaya’nın önünü açarken, sol bek Çağtay Kurukalıp, merkez orta sahada oynayan 18 yaşındaki Jin-ho Jo, 10 numara oynayan 15 yaşındaki İsak Vural, Miami doğumlu sol kanat ve hücumcu orta saha oyuncusu 16 yaşındaki Bora Aydınlık, 19 yaşındaki forvet Arda Okan Kurtulan, çok beğenilen ve önümüzdeki yıl daha fazla forma şansı bulacağına inanılan alt yapının golcüsü 17 yaşındaki santrafor Melih Bostan takımın yeni yıldızları olmak ve adlarından bahsettirmek için çalışmalarını hızlandırdılar.

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GİDECEKLER NETLEŞİYOR

Sözleşmeleri bitecek olan Luiz Gustavo, Jose Sosa, Berke Özer ve Ozan Tufan’ın önümüzdeki sezon kadroda olmayacağı kesinleşirken, Fenerbahçe’de bir türlü eski performansına ulaşamayan Nazım Sangare ile göreve gelecek yeni teknik adam Fenerbahçe’yi 3’lü defans oynatmazsa Marsel Tisserand ile karşılıklı görüşülerek yol ayrımına girilecek.

ENNER VALENCiA’NıN DURUMU DA RiSKLi

Diego Rossi için satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı ve Filip Novak'ın takımdaki geleceği ise lig sonuna kadar sergileyeceği performansa bağlı. Enner Valencia'nın son haftalarda kadroya alınmaması nedeniyle oluşan spekülasyonlar yüzünden oyuncunun önümüzdeki yıl kadroda olma ihtimali riske girdi.

Performansı beğenilmeyen Mergim Berisha, aradığı çıkış fırsatını yakalayamayan Burak Kapacak’ın kiralanma ihtimalleri yüksek görülürken, kiradaki genç oyuncular İsmail Yüksek ve Barış Sungur için son kararı yeni teknik adam Topuk Yayası kampında verecek.

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Yurt dışında kirada olan ve sezon açılışına gelecek olan Samatta ve Lemos’un akıbeti de merak konusu. İki oyuncunun da önümüzdeki yılı kiralık olarak yurt dışında geçireceği tahmin ediliyor.

MESUT ÖZİL'İN DURUMU...

Performanslarıyla öne çıkan, yurt dışından bir çok takımın radarında olan Altay Bayındır, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Dimitrios Pelkas, ve Miguel Crespo’ya gelecek tekliflerin arasından kulübün menfaatleri doğrultusunda 1 veya 2’sinin satılabileceği gelen bilgiler arasında.

Kulüpteki geleceği belirsiz olan bir diğer isim ise Mesut Özil, halen kadro dışı olan yıldız oyuncu için önümüzdeki hafta içinde bir af durumu söz konusu olmazsa bir yol ayrımı yaşanacağı da kesin gözükmekte.