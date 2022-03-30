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Nacho Monreal'den Mesut Özil'i kızdıracak sözler! "Herkesle sorunluydu"

#Fenerbahçe#Mesut Özil#Futbol
Nacho Monrealden Mesut Özili kızdıracak sözler Herkesle sorunluydu

Arsenal’in eski sol beki Nacho Monreal, eski takım arkadaşı Mesut Özil hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Kariyerini İspanya’nın Real Sociedad takımında sürdüren Arsenal’in eski sol beki Nacho Monreal, İngiliz kulübünde 7 sezon birlikte forma giydiği Mesut Özil hakkında Four Four Two’ya çarpıcı açıklamalar yaptı.

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İspanyol defans oyuncusu, Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu için, “Mesut’un sorunu, herkesle sorunlu olmasıydı. Aslında iyi bir insan. Ancak, önce Arsene Wenger ile tartıştı ve son birkaç maçı oynayamadı. Sonra Unai Emery ona güvenip liderimiz yaptı. Mesut o dönem uzun süre oynadı. Ancak daha sonra Emery, takımda Mesut’tan daha iyi durumda olan oyuncular olduğunu gördü. Mesut takımın en iyi ve en çok para kazanan oyunculardan biriydi ama istenilen seviyede olmadığını gördüler” dedi.

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#Fenerbahçe#Mesut Özil#Futbol

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