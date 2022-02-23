Son Dakika: Hull City'de rüzgar tersine döndü! Şok skor sonrası acı gerçek...

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İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktör Şota Arveladze yönetiminde çıktığı Barnsley maçında 2-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı.

Ligin son sırasında bulunan rakibine kendi sahasında ilk yarıda kalesinde gördüğü gollerle 2-0 mağlup olan Hull City'de galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Ligde son olarak Swansea City'i 2-0 deviren Hull City, sonraki 6 maçtan 3 puan alamadı.

ŞOTA ARVELADZE SONRASI 20. SIRAYA GERİLEDİ

Teknik Direktör Şota Arveladze yönetiminde toplamda 7 maça çıkan Hull City, bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. 34 puanda kalan Hull City, 20. sırada yer alıyor.

Hull City'de Acun Ilıcalı, takımı satın aldıktan hemen sonra Grant McCann'ın görevine son vererek takımın başına Gürcü teknik adam Şota Arveladze'yi getirmişti.

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RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almasından sonra çıktığı ilk maçta Blackburn Rovers'ı 2-0 deviren Hull City, aradından deplasmanda Bournemouth'u tek golle geçmişti. Grant McCann yönetiminde arka arka alınan bu iki galibiyet sonrası takımın başına geçen Şota Arveladze, Swansea City'i devirerek galibiyet serisini 3 maça yükseltmişti.

Yeni döneme galibiyet serisiyle giriş yapan Hull City'de son 6 maçta galibiyet alınamaması rüzgarı tersine döndürdü.

BU SEZON BİR İLKİ BAŞARDILAR

Öte yandan ligin son sırasında bulunan Barnsley, Hull City deplasmanında aldığı sürpriz galibiyetle bu sezonki ilk dış saha zaferini yaşamış oldu.

Şota Arveladze'nin Hull City performansı

Hull City 2-0 Swansea City

Hull City 0-1 Preston

Derby County 3-1 Hull City

Hull City 0-1 Fulham

Sheffield United 0-0 Hull City

QPR 1-1 Hull City

Hull City 0-2 Barnsley