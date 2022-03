Son Dakika: Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin yeni sezon transfer planı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Hatayspor'dan üç isim...

Haberin Devamı

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City gelecek sezon için kadro çalışmalarına başladı. Championship'te topladığı 41 puanla 20. sırada yer alan Hull City, teknik direktör Shota Arveladze'nin talepleri doğrultusunda transferleri bitirecek.

Hull Live ve The72'de yer alan habere göre Hull City, Süper Lig'den üç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz ekibinin hedeflerinden biri Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel. Geçmişte Liverpool ve Fulham formalarıyla Premier Lig'de top koşturan 35 yaşındaki futbolcuyla Ocak ayında da temas kurulduğu ve yaz döneminde adının yeniden gündeme geleceği vurgulandı.

Haberde ayrıca ara transfer döneminde adı Hull City ile anılan bir başka futbolcu Miha Zajc'a da yer verildi.

Hull City ayrıca Atakaş Hatayspor'un Malili yıldızı Adama Traore'yle de ilgileniyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonunda serbest kalacak. Hull City oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Kariyeri boyunca Monaco Lille, Rio Ave, Metz ve Cercle Brugge gibi kulüplerin formasını giyen Traore bu sezon çıktığı 17 lig maçında 1 gol atıp 3 asist yaptı.

Haberin Devamı

ACUN ILICALI'NIN SATIN ALIM SÜRECİ İNGİLTERE'DE NASIL İŞLENDİ?



İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, medya patronu Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alma işlemlerinin tamamlandığını ve devir teslim prosedürlerinin İngiltere Futbol Ligi tarafından onaylandığını duyurdu.

Allam Ailesi'nin 11 yıl süren tartışmalı yönetiminden sonra takım üzerindeki tam ve tek yetkili konumuna geçen Acun Ilıcalı'nın hamlesi Ada basınında geniş yer buldu.

İNGİLTERE'DE MANŞETLER NE DEMİŞTİ?

Hull Daily Mail: Türk Lokumu! Hull City için bir devrin sonu. Medya imparatoru Acun Ilıcalı, devir - teslim işlemlerini tamamladı. Güzel bir yolculuğun başlangıcı. Acun Ilıcalı, Kaplanlar'ı satın alarak bir hayalini daha gerçekleştirdi.

Daily Mail: Acun Ilıcalı, Hull City'i satın alarak Allam Ailesi'nin Doğu Yorkshire'daki 11 yıllık saltanatını noktaladı.

Haberin Devamı

The Guardian: Hull City'nin Blackburn Rovers'ı devirdiği büyük günde Acun Ilıcalı hayalini kurduğu satın almayı resmileştirdi. Türk televizyoncu, federasyondan onay aldı.

BBC: Championship takımı Hull City, Türk menşeli Acun Medya tarafından satın alındı. Devir teslim işlemi İngiltere Futbol Ligi tarafından onaylandı ve Acun'un başa geçmesi etkisini hemen gösterdi.

Mirror: Türk Simon Cowell, Championship ekiplerinden Hull City'nin satın alma işlemlerini tamamladı.. Kaplanlar'ın artık yeni bir sahibi var; Acun Ilıcalı. Birçok taraftar, Allam Ailesi'nin tutucu hanedanlığının son bulmasından dolayı mutlu.

ACUN ILICALI: EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM



Hull City'nin yeni sahibi Acun Ilıcalı, imzalar atıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hull City ile güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Taraftarlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz çok büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var." dedi.

Haberin Devamı

Hull City'in eski sahibi Allam Ailesi adına konuşan eski başkan yardımcısı Ehab Allam ise satışa ilişkin, "Artık yeni birinin mantoyu devralma zamanı geldi. Acun ve ekibine gelecek için iyi dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"SOKAKLARDAN GELEN BİRİYİM"

Blackburn Rovers maçı öncesinde ise yayıncı kuruluş Sky Sports mikrofonlarına konuşan Acun Ilıca, ara transfer döneminde takıma ciddi takviye yapacaklarının sinyalini verirken teknik direktör konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

"Hull City, büyük bir kulüp olmak için gereken her şeye sahip. Benim için zaten büyük bir kulüptü ama daha da büyük bir kulüp olabiliriz. Taraftarımızla birlikte tarih yazacağız. Şunu söylemek gerekiyor ki, ben sokaklardan gelen biriyim. Dolayısıyla bir kulübün taraftarı olmanın ne demek olduğunu biliyorum. Taraftarımızın daha konsantre ve destekleyici olması için her şeyimi vereceğim. Taraftarımızla birlikte tarih yazmaya çalışacağız. Hayatımda hiçbir şeyi yalnız başıma başarmadım. Her şeyi bir ekiple yaptım. Evet sahada bir takım var ancak ben, oyuncular ve taraftarlar hep birlikte bir ekibiz. Biz bir aileyiz."



ARŞİVDEN | CHELSEA - HULL CITY

Haberin Devamı