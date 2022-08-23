Son Dakika: Fenerbahçe kazanıyor ama o hep sınıfta kalıyor! Adana Demirspor sonrası o sözler... "Rakibe hediye etti"

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Spor Toto Süper Lig’de 3. haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe, kendi sahasında Adana Demirspor’u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 20. ve 41. dakikalarda Enner Valencia, 47. dakikada Miha Zajc ve 83’üncü dakikada Ezgjan Alioski kaydetti.

Adana Demirspor’un golleri ise 56. dakikada penaltıdan Younes Belhanda ve 66. dakikada yeni transfer Artem Dzyuba’dan geldi. Deplasman ekibinin stoperi Rakitskiy, 82. dakikada Diego Rossi'ye yaptığı hareket neticesinde kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7’ye yükseltti ve haftayı averajla lider kapattı. Adana Demirspor ise 6 puanda kaldı.

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FENERBAHÇE GOLE BOĞUYOR

Bu sezon ligde oynadığı 3 maçta 13 gol atan Fenerbahçe, üçüncü karşılaşmalar itibarıyla Süper Lig'de daha fazla gol attığı bir sezon yaşamadı. Öte yandan Adana Demirspor'u ağırladığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Fenerbahçe ayrıca (1M), bu galibiyetlerde toplam 22 gol atma başarısı gösterdi.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı tüm maçların ilk yarısında 2+ gol atan tek takım Fenerbahçe.

ENNER VALENCIA DURDURULAMIYOR

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Adana Demirspor karşısında attığı 2 golle toplamda 6 gole ulaştı. Fenerbahçe’nin Adana Demirspor’u 4-2 mağlup ettiği müsabakada sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia attığı 2 golle yıldızlaştı. Müsabakanın 20. dakikasında penaltı vuruşunu gole çeviren 32 yaşındaki futbolcu, 41. dakikada ise ceza sahası içinde kaleciyi çalımlayarak topu ağlarla buluşturmuştu. Daha önce Süper Lig’de geride kalan 2 maçta 4 gol kaydeden Valencia, Adana Demirspor karşısında attığı 2 golle toplam gol sayısını 6’ya çıkardı.

Enner Valencia, Opta'nın detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana üst üste dört Süper Lig maçında 2+ gol atan ilk oyuncu oldu. Adana Demirspor ağlarını havalandıran Enner Valencia ayrıca Şubat 2020'den (Max Kruse) bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste dört Süper Lig maçında gol atan ilk oyuncu olmayı da başardı.

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YOUNES BELHANDA BİR İLKİ YAŞADI

Fenerbahçe ağlarını havalandıran Younes Belhanda, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste üç maçta gol attı.

ALIOSKI ŞIK GOLLE SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Adana Demirspor karşısında attı. Spor Toto Süper Lig’de Adana Demirspor’u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe’de yeni transfer Ezgjan Alioski golle tanıştı. Müsabakanın 80. dakikasında Emre Mor’un yerine dahil olan Kuzey Makedonyalı futbolcu, 83. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda kontrol ettiği topu ağlara göndererek sarı-lacivertli forma altında ilk golünü kaydetti.

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JORGE JESUS 8 İSİMDEN YARARLANAMADI

Fenerbahçe, ligde Adana Demirspor karşısında 8 futbolcusundan yararlanamadı. Spor Toto Süper Lig’in 3. Haftasında Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemedi. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King ise riske edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra ailesindeki özel bir mesele sebebiyle yönetim ve teknik heyetten izin alan Arda Güler, karşılaşmada yer almadı. Portekizli Teknik Adam Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden Dimitris Pelkas ve Mergim Berisha'nın yanı sıra Filip Novak da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

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SPOR YAZARLARI NELER DEDİ?

Hürriyet Gazetesi spor yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Fenerbahçe'nin sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği mücadeleyi masaya yatırdı. Sarı lacivertli takım averajla haftayı liderlik koltuğunda kapatsa da o isim yine sınıfta kaldı.

UĞUR MELEKE: JORGE JESUS'UN ÜÇLÜ SAVUNMA TERCİHİ ANALİZİ

Portekizli, bu kez 3-5-2 dizilişini tercih etti.

Dünkü Adana Demirspor müsabakası, Jesus’un Fenerbahçe’nin başında 14’üncü maçıydı. Bu müsabakaların (6’sı hazırlık, 6’sı resmi) ilk 12’sinde 4-1-3-2 dizilişini tercih etti. Son ikisindeyse farklı denemeler yaptı Portekizli Hoca. Viyana’da Fenerbahçe 3-4-3 oynamıştı, iki açık King ve Rossi’nin hızıyla sonuca gitmişlerdi orada. Dünse Jesus hepimize bir feyk daha attı ve 3-5-2 dizdi bu kez de takımını. Ve yine coşkulu bir futbolla kazandı. Serdar Dursun-Valencia çift santrfor oynarken, merkezde sağdan sola Emre-Arao-Zajc görev yaptılar dün. Bu sistemde Emre daha çok derine gelerek top aldı ve merkezde üçe iki kalmamaya çalıştı Fenerbahçe.

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FERDi, OSAYi VE ALiOSKi’NiN YANINA LiNCOLN’U EKLEMEK iSTiYOR

Peki bir teknik direktör, elinde ne tip malzeme varsa takımını gönül rahatlığıyla üçlü savunmayla oynatabilir?

1- İki yönlü ve pozisyon bilgisi yüksek kanat bekleriniz var mı? Bu tip kanat bekleri sizi hem savunmada, hem de hücumda beşli gösterebilir. Fenerbahçe’nin elinde bu özellikte Ferdi, Osayi, Alioski var. Jesus, o listeye Lincoln’ü de kazandırmak istiyor. Bence Jesus’un iki maçtır üçlü oynamasının sebebi elindeki bu liste.

LEMOS YiNE GOL HEDiYE ETTi

2- Savunmanın pozisyonunu belirleyecek, süpürecek iyi bir lider liberonuz var mı? Var, Szalai... Ancak Serdar Aziz sakatken Fenerbahçe’nin elinde güvenilir bir sağ stoper yok. İki maçtır Gustavo kenarda, sağ stoperde Lemos oynuyor. Lemos, Viyana’da 48’de Avusturyalılar’a bir gol hediye etmek istemiş, onlar değerlendirememişlerdi. Kadıköy’deki ikramını ise Onyekuru-Dzyuba geri çevirmediler. Ayrıca dün 45-75 arası Onyekuru, Lemos-Szalai arasına 5-6 kez sarktı rahatlıkla.

STOPERLER OYUNA ÇIKMIYOR

3- Stoperlerinizden biri oyuna çıkıyor mu? Dünkü tabloda bu da eksikti bence. Mesela son iki haftadır Thomas Tuchel, Chelsea’de Reece James’i üçlü savunmanın içinde kullanarak böyle bir ekstra katkı almaya çalıştı.

4- Geriden oyun kurma kabiliyetiniz artıyor mu? Üç stoperle oynamanın muhakkak geriden oyun kurma becerinizi artırması lazım. Bu soruya da şu anda olumlu yanıt vermek zor bence. Belki Arao’yu liberoda, Szalai’yi sol stoperde kullanırsanız bu departmanda başarı gelebilir.

GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE TOPU VERDİ MAÇI ALDI

F.Bahçe, Adana Demirspor karşısına üçlü savunma kurgusuyla çıktı. Görünen o ki Jorge Jesus, her maça farklı bir kurgu ve planla çıkmaya devam edecek. Luan Peres, Szalai ve Lemos’tan oluşan savunma kurgusunun önünde de Willian Arao geniş bir alanı kontrol etmekle görevliydi. Jorge Jesus teknik kapasitesi yüksek Demirspor karşısında topa sahip olmayı talep etmedi. Tecrübeli teknik adam, ikinci bölgeyi kapatıp kazandığı toplarla hızlı bir şekilde rakip kaleye gitmeyi hedeflerken bu plan büyük ölçüde tuttu.

SZALAi’DEN RAKiBE ASiST

Son derece istekli ve diri görünen Enner Valencia’nın biri penaltıdan iki golüyle devre sonunda soyunma odasına üstün giden sarı-lacivertliler ikinci yarının başında farkı üç çıkartsa da maçı kopartamadı. Özellikle Onyekuru’yu durdurmakta güçlük çeken Fenerbahçe savunmasında Szalai bir penaltıya neden olmanın dışında Demirspor’un ikinci golü öncesinde de yaptığı hatayla Onyekuru’ya adeta asist yaptı.

ALIOSKI RAHATLATTI

Adana temsilcisi ikinci yarıdaki etkili futboluyla Fenerbahçe karşısında iki gol bulmakla kalmadı, Yusuf ve Onyekuru ile de net pozisyonlar buldu. Jorge Jesus değişiklikler ile son yarım saatlik bölüme daha diri bir kadroyla girmeyi hedefledi. Rakitskiy’nin kırmızı kartı ve hemen ardından gelen Alioski’nin şık golü Fenerbahçe’yi rahatlattı.

GENEL GÖRÜNTÜ OLUMLU

F.Bahçe’nin arzusu ve temposunu özellikle ilk yarıda çok beğendim. Yüksek mücadele gücü ve fizik kaliteye sahipler. Emre Mor’un Ferdi’ye çok yardım etmemesi ve topla çok oynayıp kayıplar yapmasının dışında sarı-lacivertli takımın genel görüntüsü olumlu. Adana Demirspor çok kaliteli bir takım ve dün de 3-0 geriye düşmesine rağmen maçı bırakmadı. Lacivert mavililer özellikle iç sahada her maça favori çıkacaklardır.