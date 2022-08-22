Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında Enner Valencia durdurulamadı! Max Kruse'den sonra bir ilk yaşandı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Enner Valencia#Adana Deimrspor
Son dakika: Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında Enner Valencia durdurulamadı Max Kruseden sonra bir ilk yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 23:00

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında zorlu maçta Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'de bir kez daha yıldızlaşan isim Enner Valencia oldu. 

Haberin Devamı

Süper Lig'e 1 beraberlik ve 1 galibiyetle başlayan sarı lacivertliler, ligin güçlü takımlarından Adana Demirspor'u ağırlarken ilk 45 dakikaya damgasını vuran isim Enner Valencia oldu. 

Ligin ilk haftasında oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan Ümraniyespor karşılaşmasında iki gol birden atarak takımına puanı getiren Enner Valencia, aynı performansını ikinci haftada da sürdürdü. 

Ligin ikinci haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 6-0'lık farklı üstünlüğüyle sonuçlanan müsabakada iki gol daha atan Kolombiyalı yıldız, bir de asist yaparak maçın yıldızı oldu.

Süper Lig'in üçüncü haftasındaki kapanış maçında Fenerbahçe ligin zorluk ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk ederken ilk 45 dakikada attığı gollerle sahneye çıkan isim yine Enner Valencia oldu. 

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor / Maç sonucuFenerbahçe 4-2 Adana Demirspor / Maç sonucuHaberi görüntüle

Son dakika: Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında Enner Valencia durdurulamadı Max Kruseden sonra bir ilk yaşandı

PENALTIDAN PERDEYİ AÇTI

Maçın 20. dakikasında Emre Mor'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia, rakip oyuncuyla giriştiği mücadele sonrası yerde kalırken VAR'ın uyarısının ardından sarı lacivertliler penaltı kazandı. 

Penaltıda topun başına geçen 32 yaşındaki golcü, kaleci Ertaç'ı ayrı köşeye göndererek Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

İKİŞER İKİŞER DEVAM ETTİ

Dakikalar 41'i gösterdiğinde Adana Demirsporlu Samet'in hatasında orta sahada topu kapan Valencia, hızla rakip kaleye ilerledi ve kaleci Ertaç'ı geçerek ikinci golünü attı. 

Son dakika: Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında Enner Valencia durdurulamadı Max Kruseden sonra bir ilk yaşandı

EN UZUN SERİ VALENCIA'DA

Adana Demirspor ağlarını havalandıran Enner Valencia, Şubat 2020'den (Max Kruse) bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste dört Süper Lig maçında gol atan ilk oyuncu oldu.

Adana Demirspor (1)

Kasımpaşa (2)

Ümraniyespor (2)

2021-22 sezonu: Yeni Malatyaspor (2)

DÖRT GOL PENLATIDAN

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, ligde iç sahada attığı son altı golün dördünü penaltı vuruşuyla kaydetti.

Haberin Devamı

TAKIMIN EN SKORERİ VALENCIA

Ekvatorlu golcü, lige harika bir giriş yaparken üç maçta 6 gol ve 1 asiste ulaşarak takımın en skoreri oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Enner Valencia#Adana Deimrspor

BAKMADAN GEÇME!

Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit
Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack

BAKMADAN GEÇME!

Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit
Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack