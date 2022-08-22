Son dakika: Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında Enner Valencia durdurulamadı! Max Kruse'den sonra bir ilk yaşandı

Haberin Devamı

Süper Lig'e 1 beraberlik ve 1 galibiyetle başlayan sarı lacivertliler, ligin güçlü takımlarından Adana Demirspor'u ağırlarken ilk 45 dakikaya damgasını vuran isim Enner Valencia oldu.

Ligin ilk haftasında oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan Ümraniyespor karşılaşmasında iki gol birden atarak takımına puanı getiren Enner Valencia, aynı performansını ikinci haftada da sürdürdü.

Ligin ikinci haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 6-0'lık farklı üstünlüğüyle sonuçlanan müsabakada iki gol daha atan Kolombiyalı yıldız, bir de asist yaparak maçın yıldızı oldu.

Süper Lig'in üçüncü haftasındaki kapanış maçında Fenerbahçe ligin zorluk ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk ederken ilk 45 dakikada attığı gollerle sahneye çıkan isim yine Enner Valencia oldu.

Haberin Devamı

PENALTIDAN PERDEYİ AÇTI

Maçın 20. dakikasında Emre Mor'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia, rakip oyuncuyla giriştiği mücadele sonrası yerde kalırken VAR'ın uyarısının ardından sarı lacivertliler penaltı kazandı.

Penaltıda topun başına geçen 32 yaşındaki golcü, kaleci Ertaç'ı ayrı köşeye göndererek Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

İKİŞER İKİŞER DEVAM ETTİ

Dakikalar 41'i gösterdiğinde Adana Demirsporlu Samet'in hatasında orta sahada topu kapan Valencia, hızla rakip kaleye ilerledi ve kaleci Ertaç'ı geçerek ikinci golünü attı.

EN UZUN SERİ VALENCIA'DA

Adana Demirspor ağlarını havalandıran Enner Valencia, Şubat 2020'den (Max Kruse) bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste dört Süper Lig maçında gol atan ilk oyuncu oldu.

Adana Demirspor (1)

Kasımpaşa (2)

Ümraniyespor (2)

2021-22 sezonu: Yeni Malatyaspor (2)

DÖRT GOL PENLATIDAN

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, ligde iç sahada attığı son altı golün dördünü penaltı vuruşuyla kaydetti.

Haberin Devamı

TAKIMIN EN SKORERİ VALENCIA

Ekvatorlu golcü, lige harika bir giriş yaparken üç maçta 6 gol ve 1 asiste ulaşarak takımın en skoreri oldu.