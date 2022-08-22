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Canlı: Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı

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#Fenerbahçe Adana Demirspor Maçı#Fenerbahçe Maçı#Adana Demirspor
Canlı: Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 14:39

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe, ligdeki ilk maçında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalmış, haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti. 

Maçta ilk devre oynanıyor

Fenerbahçe 0-0 Adana Demirspor

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Lemos, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Lincoln, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba.

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat 21:45’te başladı. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK

Fenerbahçe, ligde Adana Demirspor karşısında 8 futbolcusundan yararlanamadı.

Spor Toto Süper Lig’in 3. Haftasında Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemedi.

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Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King ise riske edilmedi.

Bu isimlerin yanı sıra ailesindeki özel bir mesele sebebiyle yönetim ve teknik heyetten izin alan Arda Güler, karşılaşmada yer almadı.

Portekizli Teknik Adam Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden Dimitris Pelkas ve Mergim Berisha'nın yanı sıra Filip Novak da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

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#Fenerbahçe Adana Demirspor Maçı#Fenerbahçe Maçı#Adana Demirspor

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