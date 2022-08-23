Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması: "4 milyon Euro yatıran herkes alabilir"

Güncelleme Tarihi:

#Adana Demirspor#Murat Sancak#Balotelli
Adana Demirsporda Başkan Murat Sancaktan Balotelli açıklaması: 4 milyon Euro yatıran herkes alabilir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 00:59

Spor Toto Süper Lig’de 3’üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Adana Demirspor, deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “Ligin başındayız daha. Bunun Adana’sı da var. Orada da biz 3 puan alır ödeşiriz inşallah. 11+11’in dışındakilere lütfen özellikle rica ediyorum; adaletli olun. Başka bir şey demiyorum. Bugün ben sitem ediyorsam yarın Fenerbahçe de sitem edecek. Bana adalet değil herkese adalet” dedi.

Fenerbahçe’yi tebrik ederek sözlerine başlayan Sancak, “Öncelikle Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum, galip geldiler. Ama şunu ifade etmek de isterim; bütün yorumcular, maçı seyredenler; maçın içindeki olaylara baksınlar. Söz vermiştik konuşmayacağız diye. Konuşmayacağım da kamuoyunun taktirine bırakıyorum. Takımımı da tebrik ediyorum 3-0’dan 3-2. hatta berabere de kaçırdık galip de gelebilirdik. Ligin başındayız daha. Bunun Adana’sı da var. Orada da biz 3 puan alır ödeşiriz inşallah. 11+11’in dışındakilere lütfen özellikle rica ediyorum; adaletli olun. Başka bir şey demiyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Vincenzo Montella: Jorge Jesus beni sakinleştirdiVincenzo Montella: "Jorge Jesus beni sakinleştirdi"Haberi görüntüle

“BUGÜN BEN SİTEM EDİYORSAM YARIN FENERBAHÇE DE SİTEM EDECEK”

“Ben hakem demiyorum. Ben hakemleri çok severim” diyen başkan Sancak, “Bu haftanın en önemli maçı. Liderlik maçı yani. Ona göre biraz dikkat etmek de fayda var. Allah onların da yardımcısı olsun. Adalet, adalet, adalet… Çünkü adalet herkese lazım oluyor. Bugün ben sitem ediyorsam yarın Fenerbahçe de sitem edecek. Bana adalet değil herkese adalet. İki takımı da tebrik ediyorum. Önümüze bakacağız bundan sonra” açıklamasında bulundu.

Skorda hakemin rolüyle ilgili gelen soruya Sancak, “Bir şey diyemem. Oyumculara sormak lazım. Ben hiçbir şey demiyorum. Sarı karta dikkat etmek lazım. Kırmızı karttan VAR’a gidiyorsan, ikinci sarı karta da bakmak lazım” dedi.

Gözden Kaçmasın

orge Jesustan hakem Abdulkadir Bitigene övgü: Her karar çok doğruyduorge Jesus'tan hakem Abdulkadir Bitigen'e övgü: "Her karar çok doğruydu"Haberi görüntüle

“BANKAYA YATIRAN PARAYI DÜDÜĞÜ ÇALAR”

Mario Balotelli’nin takımdan ayrılma durumuyla ilgili gelen soruya ise Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “Normalde sakat. Önümüzdeki hafta oynar. Gidecekse de gitsin canım dünyanın sonu değil. Balotelli gider, başka Balotelli gelir. Dzyuba’yı gitmek ihtimaline karşı aldık. Tekliflere açığız. Bende indirim yok, bende pazarlık yok. 4 milyon Euro yatıran herkes alabilir. Bankaya yatıran parayı düdüğü çalar. 4 milyon verdikten sonra yok diyemiyorum zaten, serbest kalma maddesi 4 milyon. Herkese duyurum olsun; almak isteyen buyursun alsın götürsün” cevabını verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Demirspor#Murat Sancak#Balotelli

BAKMADAN GEÇME!

Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit
Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack

BAKMADAN GEÇME!

Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit
Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack