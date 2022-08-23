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Son Dakika: Fenerbahçe - Adana Demirspor maçına damga vuran hareket! "Younes Belhanda atılmalıydı"

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#Younes Belhanda#Fenerbahçe#Kırmızı Kart
Son Dakika: Fenerbahçe - Adana Demirspor maçına damga vuran hareket Younes Belhanda atılmalıydı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 08:41

Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda'nın Fenerbahçe tribünlerine yaptığı hareket geceye damga vurdu. Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban'ın tartışmalı pozisyonları yorumladığı beIN Trio isimli programda bu anlar değerlendirildi.

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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Sarı lacivertli ekibin Kadıköy'de 4-2 kazandığı maçta geceye damga vuran tartışmalı pozisyonlar, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta masaya yatırıldı.

Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban'ın tartışmalı pozisyonları yorumladığı beIN Trio isimli programda özellikle Younes Belhanda'nın tribünlere yaptığı harekete ilişkin çarpıcı bir yorum geldi.

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Son Dakika: Fenerbahçe - Adana Demirspor maçına damga vuran hareket Younes Belhanda atılmalıydı
*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

POZİSYON: Younes Belhanda'nın tribünlere işareti kart gerektirir mi?

Lale Orta: Belhanda hareketinden dolayı sarı kart görmeliydi.

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Deniz Çoban: Hakem için talihsiz an. Ceza sahasına konsantre olmuş. Dördüncü hakem atılan maddelere bakıyor, yardımcı göremez. VAR da karışamaz. Tespit edilse, ikinci sarıdan atılmalıydı.

Bülent Yıldırım: Çok zor bir yer. Tespit edilemedi.

POZİSYON: Henry Onyekuru'nun tribünlere hareketi sonrası çıkan kart doğru mu?

Lale Orta: Doğru bir sarı kart.

Deniz Çoban: Tahrik var, sarı.

Bülent Yıldırım: Oyun kurallarına göre riskli, sakıncalı. Sarı.

Son Dakika: Fenerbahçe - Adana Demirspor maçına damga vuran hareket Younes Belhanda atılmalıydı

NELER OLMUŞTU?

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederken Belhanda ve Onyekuru sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada tam 6 gol atılırken Belhanda ve Onyekuru, Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

Müsabakada tansiyon bir an olsun düşmezken Adana Demirspor'da Belhanda, 59. dakikada Enner Valencia ile tartıştıktan sonra sarı lacivertli tribünleri "4 yıldız" işareti yaptı. Faslı oyuncu bu hareketi sonrası tribünlerin tepkisini çekerken hakem Abdülkadir Bitigen uyarıda bulundu.

ONYEKURU'DAN "AĞLAMA" İŞARETİ

Adana Demirspor, 66. dakikada Henry Onyekuru'nun asistinde yeni golcüsü Artem Dzyuba ile ikinci golü buldu. Maçta farkı 1'e indiren Adana Demirspor puan için umutlanırken Onyekuru gol sevincini Fenerbahçe taraftarına doğru imalı bir şekilde yaptı. Onyekuru, tribünlere "Ağlamayın" hareketi yapınca hakem Bitigen, yıldız futbolcuyu "centilmenlik dışı hareket" nedeniyle sarı kartla cezalandırdı.

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MAÇ SONU PAYLAŞIM

Maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Henry Onyekuru, "4. yıldızı alana kadar sakin olun" ifadelerini kullandı.

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#Younes Belhanda#Fenerbahçe#Kırmızı Kart

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