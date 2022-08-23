Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında Belhanda ve Onyekuru'dan taraftarı çıldırtan hareket

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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada tam 6 gol atılırken Belhanda ve Onyekuru, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

Müsabakada tansiyon bir an olsun düşmezken Adana Demirspor'da Belhanda, 59. dakikada Enner Valencia ile tartıştıktan sonra sarı lacivertli tribünleri "4 yıldız" işareti yaptı.

Faslı oyuncu bu hareketi sonrası tribünlerin tepkisini çekerken hakem Abdülkadir Bitigen uyarıda bulundu.

ONYEKURU'DAN "AĞLAMA" İŞARETİ

Adana Demirspor, 66. dakikada Henry Onyekuru'nun asistinde yeni golcüsü Artem Dzyuba ile ikinci golü buldu.

Maçta farkı 1'e indiren Adana Demirspor puan için umutlanırken Onyekuru gol sevincini Fenerbahçe taraftarına doğru imalı bir şekilde yaptı.

Onyekuru, tribünlere "Ağlamayın" hareketi yapınca hakem Bitigen, yıldız futbolcuyu "centilmenlik dışı hareket" nedeniyle sarı kartla cezalandırdı.

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G.SARAY'DA BİRLİKTE FORMA GİYDİLER

Adana Demirspor'da top koşturan Belhanda ve Onyekuru, bir dönem Galatasaray forması giyerken sarı kırmızılı takımla şampiyonluk yaşadılar.

MAÇ SONU PAYLAŞIM

Maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Henry Onyekuru, "4. yıldızı alana kadar sakin olun" ifadelerini kullandı.