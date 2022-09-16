Son Dakika: Fenerbahçe Fransa'da pes etmedi! İki isim çok konuşuldu... "Çıkışı peri masalı gibi, o ise en zayıf halka..."

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Fransa ekibi Rennes ile karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan mücadelede 2-0 geriye düşen sarı lacivertli ekip, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi Rennes, 52. dakikada Martin Terrier ve 54. dakikada Lovro Majer ile iki gol bularak 2-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin ilk yanıtı 60. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Sarı lacivertli takıma 1 puanı getiren golü ise 90+2. dakikada Enner Valencia penaltıdan kaydetti.

FENERBAHÇE PES ETMEDİ

Ev sahibi takımda Hamari Traore, 83. dakikada İrfan Can Kahveci'ye yaptığı hareket sebebiyle VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından hem Fenerbahçe hem de Rennes 4 puana yükseldi. Temsilcimiz, üçüncü hafta maçında sahasında AEK'yı konuk edecek. Rennes ise Dinamo Kiev deplasmanına konuk olacak.

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2018'DEN SONRA BİR İLK

Opta verilerine göre; Rennes ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Ekim 2018'den (2-2 vs Anderlecht) bu yana ilk kez 2+ farkla geri düştüğü bir maçta mağlup olmadı.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin 25. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Söz konusu pozisyon yaklaşık bir dakika kadar VAR'da izlendikten sonra gol kararı iptal edildi.

DUMAN YÜZÜNDEN 2 DAKİKA RÖTAR

Rennes ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, 2 dakika kadar geç başladı. Hakem başlama düdüğünü çalmadan önce Rennes kale arkası tribünlerinde meşaleler yakıldı. Sahada topun görüşü düşerken hakem dumanın kaybolmasını bekledi. Hemen ardından Fenerbahçe tribünlerinde meşaleler yakılınca müsabaka yaklaşık 2 dakika kadar geç başladı.

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ÜÇ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ BİRDEN

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 66. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Portekizli teknik adam, müsabakanın 2-1'e gelmesinin ardından hücumdaki oyuncuların tamamını oyundan alırken, golü atan İrfan Can Kahveci'yi sahada tuttu.

Deneyimli çalıştırıcı, Joshua King'in yerine Joao Pedro'yu, Michy Batshuayi'nin yerine ise Enner Valencia'yı sahaya sürerken, kenarda oynattığı Lincoln Henrique'nin yerine de daha hücumcu olan Emre Mor'u oyuna dahil etti.

FRANSA'DA TANSİYON YÜKSELDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes-Fenerbahçe maçında gergin anlar yaşandı. Tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'un kulübede bir hayli sinirlendiği görüldü.

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Karşılaşma 2-1 devam ederken Traore, dirseğiyle İrfan Can Kahveci'nin yüzüne vurdu. Bu hareketin ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süreli tartışma çıktı. VAR incelemesinin ardından 30 yaşındaki oyuncu 83. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Enner Valencia'nın 90+2. dakikada skoru 2-2'ye getirdiği golün ardından Rennes'in kalecisi Mandanda topu vermemek için ısrarcı olunca bir kez daha iki takım oyuncuları arasında gerginlik çıktı.

JORGE JESUS'A SÖZLÜ SATAŞMA

Yaşananların ardından Fransız taraftarlardan Jorge Jesus'a sözlü sataşma oldu. Tecrübeli teknik adam kenarda bir hayli sinirlenirken tribünlere sözlü olarak yanıt verdi. Ayrıca yedek kulübeleri arasında da yaşanan tartışmalar ekranlara yansıdı.

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2 DAKİKADA 2 AYNI GOL

Mücadelenin ikinci yarısında ise temsilcimiz Fenerbahçe, 2 dakikada içerisinde çok benzer 2 golü kalesinde gördü. Terrier, 52. dakikada savunma arkasına sarktığı pozisyonda topu ağlarla buluştururken 54. dakikada ise bu kez Majer geniş boşluktan yararlanarak farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Fenerbahçe'nin üst üste yediği benzer 2 gol, sosyal medyada da çok konuşuldu.

JUAN PERES SAKATLANDI

Majer'in golünde topu önlemek için kaleye doğru hamle yapan Juan Peres, direğe çarptı. Tecrübeli futbolcu, pozisyonun ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi ve yerini Ezgjan Alioski'ye bırakmak zorunda kaldı.

Hastanede yapılan kontrolünde kırık olmadığı belirlenen Peres'in detaylı kontrollerinin İstanbul'da gerçekleştirileceği ifade edilirken, ilk belirlemelere göre oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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UĞUR MELEKE: SONUNA KADAR HAK EDİLMİŞ BİR PUAN

Fransız iş adamı François Pinault, Balenciaga, Gucci, Alexandeer McQueen gibi lüks markaların sahibi. Yeryüzünün en zengin 26’ncı kişisi. 2000’lerin başında mücevher, çanta gibi lüks ürünlere merak sarıyor ve 20 yıl gibi bir sürede Kering grubunu alanında dünyanın bir numarası haline getiriyor.

Pinault, bu dev markaları yönetirken yetenekli gençlere yapırım yapmayı tercih ediyor, herkesin gözden kaçırdığı özel kişilere erken yaşta sorumluluk veriyor. Yıllardır içeride çalışan bir mücevher tasarımcısındaki dehayı fark edip Gucci’nin kreatif direktörü yapıyor mesela. Benzer şekilde Balenciaga’nın tepesine de Gürcü asıllı bir yeteneği getiriyor.

EN İYİ AKADEMİ

İşte o yetenek avcısı Pinault, dün Fenerbahçe’nin rakibi olan Rennes kulübünün de sahibi. Ve Pinault ailesi, Rennes’i de aynen Gucci’de-Balenciaga’da uyguladığı stratejiyle yönetiyor. Rennes, Fransa’nın en iyi gençlik akademisine sahip. Yakın geçmişte Dembele, Camavinga, Mathys Tel gibileri Avrupa futboluna hediye ettiler. Sulemana, Doku ve Theate de sırada.

EN DEĞERLİ 6. TAKIM

Beş yıldır bu seviyede yarışan Rennes, şu anda Avrupa Ligi’nin en değerli altıncı takımı. Roazhon’a bu turnuvanın en iyi takımları Arsenal veya ManU da gelse belki kolay çıkamayabilirlerdi. Fenerbahçe’nin yüksek savunma hattının arkasına sarkıp şok iki gol bulmalarına rağmen temsilcimizin o noktadan dönebilmesi büyük iş. Jesus’tan önce dörtlü savunma hamlesi geldi, sonra ileri ikili Valencia-Pedro oldu. En son Rossi ile hücum üçlendi. Bir puanı sonuna kadar hak etti dün Jesus’un talebeleri.

LINCOLN ZAYIF HALKA

F.Bahçe adına maçın en iyileri Gustavo, İsmail ve Samuel’di. Fenerbahçe dün eğer Samuel’in gösterdiği süper performansın bir benzerini sol kanat bekten de alabilseydi, galibiyet dahi çıkarabilirdi oradan. 56’da dörtlü savunmaya dönülene kadar sol kanat bek oynayan Lincoln, takımın zayıf halkasıydı zira. Bu sezon ilk kez en üst ligde oynayan İsmail Yüksek’in çıkışı ise peri masalı gibi. Eğer Avrupa Ligi’nde bu oyununu sürdürürse gelecek transfer penceresinde sürpriz talipleri olabilir İsmail’in.