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Son Dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı!

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Cristiano Ronaldo
Son Dakika: Fenerbahçede İrfan Can Kahveci Cristiano Ronaldoyu geride bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 08:29

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Rennes maçında attığı golle bu alanda Cristiano Ronaldo'yu geride bırakmayı başardı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldı.

Roazhon Park'ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarının büyük bölümünde topa hakim olmayı başardı. Rakibine net gol pozisyonu vermeyen sarı-lacivertlilerin, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'a takıldı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

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GOLLERİN ŞOKU İRFAN CAN'LA ATLATILDI

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım oldu. Müsabakanın 52 ve 54'üncü dakikalarında savunma arkasına atılan uzun toplarla arka arkaya iki benzer gol yiyerek 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, bu gollerin şokunu 60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu golle atlattı.

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60. dakikada rakip yarı sahada sağ çaprazda buluştuğu topla içeri kat eden İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

Son Dakika: Fenerbahçede İrfan Can Kahveci Cristiano Ronaldoyu geride bıraktı

RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Rennes karşısında uzak mesafeden kaydettiği golle geri dönüşün fitilini ateşleyen İrfan Can Kahveci, ürettiği bu skorla birlikte Cristiano Ronaldo'yu da geride bırakmayı başardı.

Opta verilerine göre; İrfan Can Kahveci, Rennes ağlarına gönderdiği golle Cristiano Ronaldo’yu geride bırakarak Ekim 2019’dan bu yana Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu. (5)

2018'DEN SONRA BİR İLK

Rennes ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Ekim 2018'den (2-2 vs Anderlecht) bu yana ilk kez 2+ farkla geri düştüğü bir maçta mağlup olmadı.

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Cristiano Ronaldo

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