Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan çarpıcı açıklama: '5 dakika daha olsa...'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

2-0'dan geri geldik. İyi bir sonuç olarak değerlendiriyorum. Yaptığımız değişiklikler de skoru almamızda yardımı oldu.

5 DAKİKADA DAHA OLSA

5 dakika daha olsaydı bu maçı kazanırdık! Kim oynarsa oynasın seviyemizi gösteriyoruz.

RENNES VE DINAMO KIEV HALEN FAVORİ Mİ?

Bu iki takıma karşı iki iyi sonuç aldık ama fikrim devam ediyor. Rennes, tehlikeli bir takım. Dinamo Kiev de Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takım normalde. Dolayısıyla fikrim devam ediyor