Rennes-Fenerbahçe maçında 2 dakikada 2 benzer gol! O anlarda talihsiz sakatlık...

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Rennes ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında ilginç anlar yaşandı.

İLK 45 DAKİKADA HATA YAPILMADI

Geçtiğimiz maçlarda olduğu gibi Rennes karşısında da üçlü savunmayı tercih eden Jorge Jesus, hattı Luan Peres, Szalai ve Gustavo Henrique'den kurdu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe, yüzde 62 ile top oynarken kalesinde net pozisyon vermemesi dikkat çekti. Konuk ekip yalnızca 3 şut denemesi yapabildi.

2 DAKİKADA AYNI 2 GOL

Mücadelenin ikinci yarısında ise temsilcimiz Fenerbahçe, 2 dakikada içerisinde çok benzer 2 golü kalesinde gördü.

Terrier, 52. dakikada savunma arkasına sarktığı pozisyonda topu ağlarla buluştururken 54. dakikada ise bu kez Majer geniş boşluktan yararlanarak farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

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Fenerbahçe'nin üst üste yediği benzer 2 gol, sosyal medyada da çok konuşuldu.

TALİHSİZ SAKATLIK

Majer'in golünde topu önlemek için kaleye doğru hamle yapan Juan Peres, direğe çarptı.

Tecrübeli futbolcu, pozisyonun ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi ve yerini Ezgjan Alioski'ye bırakmak zorunda kaldı.

JORGE JESUS: PERES HASTANEDE

Maç sonrası basın toplantısında Peres'in durumu hakkında konuşan Jorge Jesus; "Luan Peres şu anda hastanede. Bir kırık yok gibi ama bu kesin bir bilgi değil." dedi.