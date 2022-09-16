UEFA ülke puanı sıralamasında Yunanistan'ı geçtik! Türkiye kaçıncı sırada? İşte yeni yerimiz...

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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde temsilcilerimiz dün geceyi 3 galibiyet, 1 beraberlik ile tamamlarken Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri de değişti.
20. sırada bulunan Türkiye; Trabzon, Başakşehir ve Sivas’ın kazanması toplam 1.200, F.Bahçe’nin de beraberliği 200 puan getirirken Türkiye puanını 25.100’e çıkararak 19. sıraya yükseldi. Ayrıca Avrupa kupalarında bu hafta en çok puan toplayan ülkeler arasında Belçika ile birlikte Türkiye zirvede yer aldı.
İki ülke de 1.400 puan alırken 2. sırayı 1.286 puanla İspanya ve İngiltere paylaştı.
İşte Türkiye'nin sıralaması
15 - Ukrayna - 26.700 - 3 takım
16 - Rusya - 26.215 - Takımı yok
17 - Danimarka - 25.225 - 3 takım
18 - Hırvatistan - 25.150 - 1 takım
19 - TÜRKİYE - 25.100 - 4 takım
20 - Yunanistan - 24.725 - 1 takım
1.Hafta: 0.400 - 20.700
2.Hafta: 0.400 - 21.100
3.Hafta: 0.500 - 21.600
4.Hafta: 0.300 - 21.900
5.Hafta: 0.300 - 22.200
6.Hafta: 0.500 - 22.700
7.Hafta: 1.000 - 23.700
8.Hafta: 1.400 - 25.100
Trabzonspor'un Avrupa'daki maç sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olan Trabzonspor, Kopenhag engelini aşamadı. Bordo-Mavililer, Avrupa yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam etti.
16 Ağustos: Kopenhan 2-1 Trabzonspor
24 Ağustos: Trabzonspor 0-0 Kopenhag
8 Eylül: Frencvaros 3-2 Trabzonspor
15 Eylül: Trabzonspor 2-1 Kızılyıldız
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maç sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile eşleşti. Kiev karşısında Devler Ligi'ne tutunamayan Sarı-Lacivertliler, Avrupa yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ile devam etti. Bu turda Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe, Çek rakibini geçerek, Play-Offlar'a kaldı. Play-Off'taki rakip ise Austria Wien oldu. Wien'i geçerek Avrupa Ligi gruplarına kalan Fenerbahçe, B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile mücadele edecek.
20 Temmuz: Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe
27 Temmuz: Fenerbahçe 1-2 Dinamo Kiev
4 Ağustos: Fenerbahçe 3-0 Slovacko
11 Ağustos: Slovacko 1-1 Fenerbahçe
18 Ağustos: Austria Wien 0-2 Fenerbahçe
25 Ağustos: Fenerbahçe 4-1 Austria Wien
8 Eylül: Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
15 Eylül: Rennes 2-2 Fenerbahçe
Sivasspor'un Avrupa'daki maç sonuçları
Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Demir Grup Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Malmö oldu. İsveç kulübüne elenen Sivasspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.
18 Ağustos: Malmö 3-1 Sivasspor
25 Ağustos: Sivasspor 0-2 Malmö
8 Eylül: Sivasspor 1-1 Slavia Prag
15 Eylül: CRF Cluj 0-1 Sivasspor
Medipol Başakşehir'in Avrupa'daki maç sonuçları
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir, 2. ön eleme turunda Maccabi Natenya'yı, 3. ön eleme turunda ise Breidablik'i geçmeyi başardı. Play-off turunda Royal Antwerp'i eleyerek gruplara kalan Başakşehir, Fiorentina, Hearts ve RFS ile karşı karşıya gelecek.
21 Temmuz: Medipol Başakşehir 1-1 Maccabi Natenya
28 Temmuz: Maccabi Natenya 0-1 Medipol Başakşehir
4 Ağustos: Breidablik 1-3 Medipol Başakşehir
11 Ağustos: Medipol Başakşehir 3-0 Breidablik
18 Ağustos: Medipol Başakşehir 1-1 Royal Antwerp
25 Ağustos: Royal Antwerp 1-3 Medipol Başakşehir
8 Eylül: Hearts 0-4 Medipol Başakşehir
15 Eylül: Fiorentina 0-3 Medipol Başakşehir