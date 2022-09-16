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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den 'liderlik' yorumu!

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#Fenerbahçe#İrfan Can#Mert Hakan
Fenerbahçede İrfan Can Kahveciden liderlik yorumu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 00:50

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Rennes ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İNANCIMIZI YİTİRMEDİK

Gruptan lider çıkmak istediklerini dile getiren İrfan Can, "Bugün yenebilirdik de 2-0 geriye düşsek de inanancımızı yitirmedik. Takıma çok inanıyorum. Çok iyi bir takım olduk, isimler değişiyor ama bir şey fark etmiyor, mutluyuz. Boşluk bulunca denemeye çalışıyorum. Kazanmak isterdik, inşallah diğer maçları kazanıp lider olarak çıkarız gruptan." dedi.

Traore'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu da değerlendiren milli oyuncu, "Koşarken rakibim itti, ardından ben ittim, sonra dirsek attı bana. Biliyordum kırmızı kart olduğunu o yüzden itiraz ettim" ifadelerini kullandı.

MERT HAKAN: İNANILMAZ BİR ATMOSFER YARATTI

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Mert Hakan Yandaş ise "İnanılmaz bir maç oldu. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Yabancılık çekmiyoruz, taraftarımız inanılmaz bir atmosfer yarattı. Yaşadıkları zorlukları da biliyoruz. Önemli maçlar var. Elimizden geleni yapacağız. UEFA'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Zor süreç ama kadromuz geniş, hocamız en iyi şekilde değerlendiriyor." şeklinde konuştu.

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