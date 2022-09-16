Rennes-Fenerbahçe maçında gergin anlar! Jorge Jesus kenarda çılgına döndü

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Rennes ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi maçında gergin anlar yaşandı.

Ev sahibi takım, 2 dakikada bulduğu 2 golle öne geçerken yanıt 60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin müthiş vuruşuyla geldi ve fark 1'e indi.

TRAORE'DEN SERT HAREKET

Karşılaşma 2-1 devam ederken Traore, dirseğiyle İrfan Can Kahveci'nin yüzüne vurdu.

Bu hareketin ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süreli tartışma çıktı.

VAR incelemesinin ardından 30 yaşındaki oyuncu 83. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

PENALTIDAN SONRA YİNE GERGİNLİK

Ennes Valencia'nın 90+2. dakikada skoru 2-2'ye getirdiği golün ardından Rennes'in kalecisi Mandanda topu vermemek için ısrarcı olunca bir kez daha iki takım oyuncuları arasında gerginlik çıktı.

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JESUS'A SÖZLÜ SATAŞMA

Yaşananların ardından Fransız taraftarlardan Jorge Jesus'a sözlü sataşma oldu.

Tecrübeli teknik adam kenarda bir hayli sinirlenirken tribünlere sözlü olarak yanıt verdi.

Ayrıca yedek kulübeleri arasında da yaşanan tartışmalar ekranlara yansıdı.