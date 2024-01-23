Haberin Devamı

Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde haftanın maçlarını masaya yatırdı.

1- Lider F.Bahçe, Samsun’a karşı beklenmedik 2 puan kaybetti. Sizce bu kaybın sebebi neydi? Kartal’ın oyuncu değişiklikleri doğru muydu?

MEHMET ARSLAN: GEREKLi MÜDAHALELER YAPILMADI

Maçın ikinci yarısı ile birlikte ben Fenerbahçe’nin gol yiyeceğini, hatta puan kaybedeceğini hissettim, gördüm. İsmail Kartal bir teknik adam olarak önlem alması gereken dakikalarda gerekli müdahaleyi yapmadı. Beraberlik golünden sonra yapılan değişiklikler de beni ayrıca şaşırttı. Fenerbahçe kendi evinde oynuyor, 3 puan alabilmesi için gole ihtiyacı var ve ligin gol kralını oyundan alıyor. İsmail Kartal’ın en formsuz olduğu maçlardan biriydi. Bu puan kaybını ne yazık ki onun tercihleri hazırladı.

Haberin Devamı

FIRAT AYDINUS: ARTIK MAÇLAR DAHA ZOR

Bundan sonraki süreç şampiyonluğa oynayan takımlar adına bu tür sonuçlara gebe. Ligin boyu kısaldıkça Fenerbahçe ile Galatasaray’ın oyun ve skor anlamında sezonun ilk yarısındaki maçlarda olduğu gibi rakiplerine üstünlük kurması artık daha zor. Samsunspor, çok akılcı taktikler uygulayıp Fenerbahçe’nin özellikle ilk yarı baskı kurmasına izin vermedi. Alanları daraltıp, oyunu 1. bölgede kabul etmedi. Fred performansının altında kalınca ve üzerine İsmail Kartal başta Edin Dzeko olmak üzere sezon içinde gol yollarında en efektif rol alan oyuncuları saha dışına alınca Gaziantep’te değişikliklerle düşeş gelen attığı zar bu sefer hep yek geldi.

UĞUR MELEKE: OYUNCU DEĞiŞiKLiKLERi BENi DE ŞAŞIRTTI

Doğrusu ben de İsmail Kartal’ın 10 dakika içinde Tadic, Szymanski, Dzeko ve İrfan Can’ın hepsini birden oyundan çıkarmasını beklemiyordum. Ben Kartal’ın ilk değişikliğinin Lincoln/Mert olmasını bekliyordum, Ferdi’nin sağ, Lincoln’ün sol beke geçeceğini tahmin ediyordum. Ayrıca uzatmalar dahil son 17 dakikada Cengiz ve Emre Mor’la sürekli kenar ortalarıyla oynuyorsanız, merkezde biri Dzeko olmak üzere çift santrfor bulunması daha doğru değil miydi? Eğer sürekli kenar ortası yapacaksanız o oyuna uygun santrfor Dzeko idi zira. Fenerbahçe’de dikkatimi çeken bir başka detay da, sağına gelen toplarda çok iyi reaksiyonlar veren Livakovic’in son 6 golün 5’ini solundan yemesi: Emre, Guilherme, Muammer, Cardoso ve Thiam’ın hepsi soluna vurdular Livakovic’in.

Haberin Devamı

GÜNTEKiN ONAY: RiSKE GiRDi, KAYBETTi

İsmail Kartal bugüne kadar elindeki zengin kadroyu çok iyi kullandı. Ancak Samsunspor maçında takımın bu sezonki gol yükünü çeken Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci’yi maç 1-1 iken oyundan çıkarması çok radikal bir karardı. Risk aldı, kaybetti. Bu tip yıldız futbolcular bu tip maçları çözebilme yetisine sahipler. Ayrıca çok tecrübeli isimler olduklarını unutmamak lazım. O yüzden sahada kalmalılardı. Özellikle Emre Mor gibi bu sezon hiç katkı yapmamış bir oyuncuyu sahaya sürmek hataydı.

2- Haftanın maçında kazanan G.Saray oldu. Buruk sol bekte Kaan, en uçta Zaha tercihleriyle çok konuşuldu. Siz nasıl buldunuz bu tercihleri?

Haberin Devamı

UĞUR MELEKE: SON F.BAHÇE DERBiSiNDE RAKiBiNDEN DAHA ÜRETKENDi

Okan Buruk’un 1.5 sezonluk büyük maç performansı mükemmele yakın. Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde F.Bahçe önünde Torreira-İcardi kulübedeyken Berkan-Barış’ı oynatıp 3-0 kazandı. M.United deplasmanında 2-1 gerideyken Barış’ı soktu, 3-2 ile çıktı. Son F.Bahçe derbisinde daha fazla pozisyon bulan taraf G.Saray’dı. Trabzon’da da tüm tercihleri doğru. Kaan, Barış, Zaha hepsi katkı yaptılar skora. Okan Buruk bence bu başarılarıyla yeni neslin en iyi yerli teknik adamı.

MEHMET ARSLAN: HEM MAÇI KAZANDI HEM DE YENi BiR PLANA SAHiP OLDU

5 gollü galibiyet her şeyi anlatıyor. Buruk ve oyuncular maça mükemmel hazırlanmış. Zaha’nın, İcardi’nin yerinde oynaması, hem Kerem’lerin hem de Barış’ın verimini artırdı. G.Saray’ın bir anda mükemmel bir B planı oluştu. Bu yaratıcı tercihi nedeniyle Buruk’u kutlamak lazım. Hem maçı kazandı hem yeni bir plana sahip oldu.

Haberin Devamı

FIRAT AYDINUS: OKAN BURUK RiSKLi TERCiHLER YAPTI VE KAZANDI

Trabzon’un evinde oynuyorsun; sol bekte Kaan ile santrforda Zaha’yı oynatmak bir risk miydi ? Evet. İlk defa tercih ediliyorlar bu mevkide. Ve özellikle Zaha sahanın yıldızı oluyor. Bu kararlar neticesinde Okan Buruk 5-1 gibi bir skorla 3 puanı alıyorsa, bu riskin alınabilme cesareti konuşulmalı. Bazen yaratıcı düşüncelere fırsat sağlamak, denemek ve risk almak gerekir.

GÜNTEKiN ONAY: BÜYÜK MAÇLARDA FARKLI TAKTiKLERLE RAKiPLERi ALT EDiYOR

Okan Buruk sadece iyi bir teknik adam değil, aynı zamanda iyi bir stratejist. Büyük maçlarda farklı taktiklerle rakiplerini alt ediyor. Trabzonspor’un zaaflarını çok iyi analiz ederek farklı kazandı. Zaha ve arkasında oynayan Kerem-Mertens-Barış Alper ve Kerem Demirbay ile Trabzonspor’u adeta paralize etti.

Haberin Devamı

3- G.Saray’a 5-1 yenilen Trabzonspor kadrosunun kapasitesi bu kadar mı? Yoksa Abdullah Avcı bu kadroyla daha fazlasını yapabilir miydi?

MEHMET ARSLAN: TRABZON YA YENi BiR YOL BULMALI YA DA YAPMALI

Üç büyük kulüp kadar geliri var mı Trabzonspor’un? Yok. Bu gerçeğin anlamı şu; Trabzonspor üç büyüklerin izlediği yolla onları geçemez. Geçerse de bu sürekli olmaz. O zaman ya yeni bir yol bulmalı ya da yeni bir yol yapmalı Trabzon. O yeni yolda orta vadeli bir proje ile yapılanmalı. Avcı da bu proje için biçilmiş kaftan. Ama bunu yapacak ne cesareti ne de sabrı gösterebiliyorlar. Eldekiler ile de bu kadar oluyor ancak.

UĞUR MELEKE: AVCI, FUTBOLCULARINI KÖTÜ OLDUKLARINA iNANDIRDI

Bu Trabzon geçen hafta Antalya’ya karşı koca ikinci devreyi şut atmadan bitirdi. A.Gücü Trabzon’a karşı ikinci devre rakip ceza alanında topla oynamada 20-11 üstündü. Samsun da üstün oynadı ikinci devre Trabzon’da. Bu haftaki tabela, Trabzon’un istikrarlı tutucu oyununun doğal sonucu bence. Avcı’nın son 1 aydaki açıklamalarının neticesi bence şu: Trabzonsporluları kötü futbolcular olduklarına inandırdı Abdullah Hoca.

GÜNTEKiN ONAY: KADRO ÇOK YETERSiZ ÜST DÜZEY SADECE ViSCA VAR

Abdullah Avcı’nın elindeki kadro çok yetersiz. Üst düzey sadece Visca var. Trabzonspor, yenik duruma düştükten sonra daha ofansif bir oyuna geçince tüm zaafları ortaya çıkıyor. Abdullah Hoca’nın işi çok zor. Ama yine de elindeki kadro kalitesiyle iyi puan topladı.

FIRAT AYDINUS: SEZONA TALiHSiZLiKLERLE BAŞLADI SON KRiZ DE TUZU BiBERi OLDU

Bakasetas mental olarak veda edeli çok olmuştu zaten. Bu kadar eksik ve hedefsiz olan bir takımda motivasyon çok önemlidir. Bu motivasyonu sağlamada da teknik adamın rolü büyük. Fakat bu da bir yere kadar. Zaten Trabzonspor sezona talihsizliklerle başladı. Alınan oyuncuların önemli bölümü sakatlandı, ardından Afrika Kupası’na gidenler oldu. Abdülkadir-Umut krizi de tuzu biberi oldu.

4- Santos’la çıktığı ilk 2 maçı farklı kazanan Beşiktaş’ın Pendik’e farklı kaybetmesini nasıl yorumluyorsunuz? Sorun kadroda mı, stratejide mi?

GÜNTEKiN ONAY: ABOUBAKAR DÖNMELi VE ÜÇ TRANSFER YAPILMALI

Beşiktaş’ın sahaya çıkan kadrosu Pendik’te gafil avlandı. Savunmanın defoları ortaya çıktı, kaleci Mert’in de kötü oyunu buna eklenince ortaya bu skor çıktı. Bu yenilgi Santos’un takımını daha iyi tanımasını sağlayacaktır. Beşiktaş, Aboubakar krizini çözmeli ve Santos oyuncuyu tekrar kadroya katmalı. Ayrıca en az 2 üst düzey orta saha ve 1 stoper şart.

FIRAT AYDINUS: YENi SEZONUN KADROSUNDA TÜM iNiSiYATiF SANTOS’TA OLMALI

Kafada sezonun fişini çekmiş bazı oyuncuları mental anlamda hazırlamak Santos için bile zor. Beşiktaş 5. teknik adamla çalışıyor. Her yeni gelen hocada futbolcular 1-2 maç reaksiyon gösteriyor sonra boş vermişlik haline dönüş. Bu sezon heba edildi artık. Yeni sezonun hazırlıklarına ivedilikle start verilmeli ve özellikle kadro seçimi Santos’un insiyatifine bırakılıp, kimse işine karışmamalı.

UĞUR MELEKE: SÜPER LiG’iN EN RENKSiZ ORTA SAHALARINDAN BiRi

Beşiktaş’ın Rize-Karagümrük galibiyetlerinde de krediyi Santos’a değil Topraktepe’ye vermiştim. Bahtiyar-Tayyip ikilisini seçen Serdar Hoca. Demir Ege’yi 6, Amir’i 8 numara kullanan o. Semih’i düzenli oynatıp kazanan da o. Ancak Beşiktaş’ın Semih-Rashica’nın bireysel ekstraları dışında hücum planı yok. Pendik de derin bir blokla onlara özgürlük tanımayınca kilitlendi Beşiktaş. Ayrıca bu orta saha ligin en renksiz orta sahalarından biri.

MEHMET ARSLAN: SEZON BAŞINDA UYARMIŞTIK AMA DiNLEMEDiLER

Tabii Ki 2 hafta önce gelmiş bir hocayı 1-2 yıl önceki teknik adamların tercihleri nedeniyle suçlayamazsınız. Sezon başını iyi hatırlıyorum, “Bu transferlerle, Afrika Kupası döneminde perişan olur Beşiktaş” diye bas bas bağırdık ama kimse dinlemedi. Şimdi alınan sonuçların ve o tercihlerin faturasını Santos’a kesemezsiniz.