Türk hakemlerin yönettiği hazırlık maçı sonrası şike iddiası! TFF'den açıklama: 'Hukuki süreç başlatıldı'

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Rapid Wien ile Slovacko'nun Antalya'nın Belek ilçesinde kozlarını paylaştığı hazırlık maçı için spor kamuoyunu sarsan bir iddia gündeme geldi. Türk hakemlerin yönettiği müsabaka için şike yapıldığı öne sürüldü.

3 PENALTI ATILDI

Avusturya'dan Kronen Zeitung'un haberine göre Rapid Wien'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan maçta orta hakem, 3 kez penaltı noktasını gösterdi. Hakemin, kaçan bir penaltı vuruşundan sonra kural ihlali yapıldığına kanaat getirerek atışı tekrarlatmıştı.

Karşılaşmada ikiden fazla gol atılacağına dair 80 bin euro (2.6 milyon TL) para yatırıldığı ve şike yapıldığı iddia edildi.

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'YAN HAKEM SÜREKLİ TELEFONUNA BAKTI'

Hazırlık maçında yardımcı hakemin devamlı cep telefonuna baktığı ve 89. dakikada verilen penaltının da oldukça basit görüldüğü yazıldı.

FEDERASYONLARA BAŞVURULDU

Rapid Wien'in Avusturya, Slovacko'nun ise Çekya Futbol Federasyonu'na müsabakada şike yapılmış olabileceğine yönelik bildirimde bulunduğu ifade edildi.

"YAŞANANLAR ÇOK ÜZÜCÜ"

Slovacko'nun kaptanı Michal Kadlec, "Daha önce hiçbir zaman böyle bir skandalın kurbanı olmamıştım. Bu yaşananlar çok üzücü." şeklinde konuştu.

"YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOKTU"

Rapid Wien Genel Müdürü Steffen Hofmann ise "Biz sadece hazırlık maçı yapıyorduk. İki takım da bu durumdan etkilendi. Bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu." dedi.

TFF'DEN AÇIKLAMA: "HAKE ATAMASI YAPILMAMIŞTIR"

Türkiye Futbol Federasyonu, gündeme gelen olay sonrası resmi bir açıklama yayımladı. Federasyon, maçla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

İşte TFF'nin bildirisi;

"18 Ocak Perşembe günü Antalya Belek'te kamp yapmakta olan Avusturya'nın Sk Rapid Wien ve Çekya'nın 1. FC Slovacko kulüpleri arasında oynanan hazırlık maçı ile ilgili iddialar üzerine açıklama yapılma gereği duyulmuştur.

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Türkiye'de yapılan bu hazırlık maçı ile ilgili iki kulüpten ve ülke federasyonlarından Türkiye Futbol Federasyonu'na herhangi bir izin başvurusu yapılmamıştır.

TFF'ye ilgili ülke federasyonlarından ve iki kulüpten herhangi bir başvuru yapılmadığından söz konusu müsabaka TFF'nin bilgisi dışında oynanmıştır.

Bu nedenle söz konusu müsabaka FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesi Talimatı kapsamı dışında olduğundan, "onaylanmış hazırlık maçı statüsü" bulunmaması nedeniyle maça TFF tarafından hakem ataması da yapılmamıştır.

Yapılan incelemede söz konusu maçı yöneten kişinin, geçerli hakem lisans vizesi olmadığı ve TFF bünyesinde faal olarak hakemlik yapmadığı tespit edilmiştir.

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Söz konusu maç ile ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."