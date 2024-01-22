Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe detayı...

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Süper Lig'in 22. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Son dönemde hakem tartışmaları devam ederken MHK, yeni haftada farklı bir atama yöntemi seçti.

ATAMALARDA GALATASARAY VE FENERBAHÇE DETAYI

Bir önceki hafta büyük maçlarda görevler alan Bahattin Şimşek ve Abdulkadir Bitigen'in zor mesaileri bu hafta da devam edecek.



Fenerbahçe - Samsunspor maçında görev yapan Bahattin Şimşek, Galatasaray maçına atandı. Trabzonspor - Galatasaray maçında düdük çalan Abdulkadir Bitigen ise Fenerbahçe maçında görevlendirildi.

Programın açıklanması ve iki hakemin üst üste iki büyük takımın maçına atanması sosyal medyada çok konuşuldu.

İŞTE PROGRAM

22 Ocak Salı



17.00 Hatayspor - Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Pendikspor - Kasımpaşa: Burak Şeker

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan



24 Ocak Çarşamba



17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu

17.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Volkan Bayarslan

20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Turgut Doman

20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen



25 Ocak Perşembe



17.00 Samsunspor - Kayserispor: Çağdaş Altay

20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray - İstanbulspor: Bahattin Şimşek

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