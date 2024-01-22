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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe detayı...

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#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe
Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı Galatasaray ve Fenerbahçe detayı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 12:28

Süper Lig'de 22. haftada görev yapacaklar hakemler resmen duyuruldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarındaki atamalar dikkat çekti.

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Süper Lig'in 22. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Son dönemde hakem tartışmaları devam ederken MHK, yeni haftada farklı bir atama yöntemi seçti.

ATAMALARDA GALATASARAY VE FENERBAHÇE DETAYI

Bir önceki hafta büyük maçlarda görevler alan Bahattin Şimşek ve Abdulkadir Bitigen'in zor mesaileri bu hafta da devam edecek.

Fenerbahçe - Samsunspor maçında görev yapan Bahattin Şimşek, Galatasaray maçına atandı. Trabzonspor - Galatasaray maçında düdük çalan Abdulkadir Bitigen ise Fenerbahçe maçında görevlendirildi.

Programın açıklanması ve iki hakemin üst üste iki büyük takımın maçına atanması sosyal medyada çok konuşuldu.

İŞTE PROGRAM

22 Ocak Salı

17.00 Hatayspor - Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Pendikspor - Kasımpaşa: Burak Şeker
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

24 Ocak Çarşamba

17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Turgut Doman
20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

25 Ocak Perşembe

17.00 Samsunspor - Kayserispor: Çağdaş Altay
20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray - İstanbulspor: Bahattin Şimşek

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#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe

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