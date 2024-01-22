Fenerbahçe - Samsunspor maçındaki tartışmalı pozisyon için olay yorum: 'Ah hocam keşke çalmasaydın!'

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Fenerbahçe ile Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılırken, sarı - lacivertliler zirve yarışında yara almıştı.

beIN Trio ekibi ve hakem yorumcuları, karşılaşmada yaşanan tartışmalı kararları değerlendirdi.

İşte yapılan yorumlar;

41. DAKİKADAKİ PENALTI İTİRAZI

Bahattin Duran: Çok ilginç bir pozisyon hocam. İlk seyrettiğimde Dzeko topu döndürdüğünde penaltı diye düşündüm. Şimdi ağır çekimleri gelecek. Penaltı değil bir kere onu söyleyeyim. Neden olmadığını da söyleyeceğim. Top, Dzeko çevirdikten sonra önce Dzeko'nun omzuna... Eğer Zeki'nin eline temas etseydi, parmaklarına bile temas etseydi penaltı diyecektim. Parmaklarında en ufak bir oynama yok Zeki'nin. Top, omuzdan elinin parmaklarının üstünden geçiyor. Parmaklarına değse mutlaka parmakları, eli hareket eder. O yüzden bu top Dzeko'nun omzundan gidiyor. Bu yüzden bir elle oynama yok. Oyunun devam etmesine ilişkin karar doğru.

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Deniz Çoban: Çok güzel anlattı. Devam doğru. Maçı beraber izliyorduk tabletten. Dışarıdaydık. Sonra geri aldık, ileri aldık, geri aldık, ileri aldık... Detaylı inceledi hocam orada.

Bünyamin Gezer (TRT Spor): Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda top Dzeko’nun omzundan Zeki’nin kafasına geliyor.

Devam kararı doğru.

60. DAKİKADA SAMSUNSPOR'UN GOLÜNDEN ÖNCE VERİLEN FAUL

Bahattin Duran: Yardımcı hakemimiz, bu kez karara şaşırdı işte. İsmail Yüksek, elini dokundurmuş. Burada, elini sırtına dokundurmuş. Burada oyuncu, o eli hissedince öne doğru... El hiç açılmamış ki. Elden artık vücut öne doğru gidiyor. Hiçbir şekilde faul söz konusu değil hocam bu pozisyonda. Eğer maçın hakemi, yardımcı hakemi ile işbirliği içerisinde olsa büyük ihtimalle Hakan Yemişken, buna oyna da demiştir. Çünkü Hakan Yemişken de anlamıyor niye faul verdiğini. Bu işte. Bence Hakan içinden, 'Ah hocam, bu faul değildi. Keşke çalmasaydın' diyor. Vücut dili bana onu söylüyor.

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Deniz Çoban: 'Bak söylüyor, devam diyor' diyor.

Bahattin Duran: Hocam, beden dili her şeyi anlatıyor. Hiçbir şekilde faul yok hocam pozisyonda.

Deniz Çoban: Yok, hocam. Faul değil. Şüphe yok. Burada da çok güzel yönetti maçı Bahattin Şimşek ama bir faul, devamı gol olunca sıkıntı yaratıyor.

Bahattin Duran: Çünkü bu maçta tek konuşulacak şey bu.

Bülent Yıldırım: Yani Flavien de ne güzel atlamış topun üzerinden. Evet, faule ilişkin hiçbir şüphem yoktu maç esnasında da.

Bünyamin Gezer (TRT Spor): Samsunspor’un golünden önce verilen faul kararı yanlış. İsmail’in basit bir teması var, pozisyon faul değil.

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Fırat Aydınus: Samsunspor’un golünden önce verilen faulde İsmail ellerini rakibin sırtına koyuyor ancak bir ihlal yapmıyor. Pozisyonda bana göre faulü gerektiren bir hareket yok.