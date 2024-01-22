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Manchester United'da Altay Bayındır'ı üzecek gelişme

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#Manchester United#Altay Bayındır#Futbol
Manchester Unitedda Altay Bayındırı üzecek gelişme
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 19:14

Manchester United'da henüz forma giyme şansı bulamayan ancak Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na gitmesiyle kaleyi devralmak için umutlanan Altay Bayındır'ı üzecek gelişme. 

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Manchester United'ın geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den transfer ettiği Altay Bayındır, İngiliz takımında henüz forma giyme şansı bulamadı. Türk kalecinin, Kırmızı Şeytanlar'ın as file bekçisi Andre Onana'nın 2023 Afrika Uluslar Kupası için Kamerun Milli Takımı'na gitmesinin ardından kaleyi devralması bekleniyordu ancak işler Altay'ın umduğu gibi gitmeyebilir.

MANU'NUN İLK MAÇI 28 OCAK'TA

Machester United'ın 1 Şubat Perşembe gününe kadar Premier Lig'de maçı bulunmuyor. 1 Şubat'ta Wolverhampton'a konuk olacak ManU, bu müsabakadan önce 28 Ocak Pazar günü İngiltere Federasyon Kupası 4. turunda 2. Lig temsilcisi Newport County ile deplasmanda karşılaşacak.

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ONANA ERKEN DÖNEBİLİR

Altay Bayındır'ın bu karşılaşmada forma giymesi ise Kamerun'un, Afrika Uluslar Kupası'nda yoluna devam edip etmemesine bağlı. İlk iki maçında 1 puan toplayan Kamerun, C Grubu'ndaki son sınavını yarın Gambiya'ya karşı verecek. Onana'nın takımı, bu maçtan gruptan çıkacak sonucu alamaması halinde, 27 yaşındaki kaleci Manchester'a geri dönecek.

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WES BROWN'A GÖRE TOM HEATON FORMA GİYECEK

NTV Spor'un haberine göre; Altay'ın, Andre Onana takıma dönmese bile Newport County maçında ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılmıyor. Manchester United'ın eski stoperi Wes Brown, takımın üçüncü kalecisi pozisyonunda olan Tom Heaton'ın 2. lig ekibine karşı oynayabileceğine inanıyor.

"TOM'UN OYNAYACAĞINI HİSSEDİYORUM"

37 yaşındaki kaleci, 2021 yılında geri döndüğü Manchester'da sadece 2 Lig Kupası maçında forma giyebildi. Brown, MUTV'ye yaptığı açıklamada "Tom daha önce bu takımda oynadı. Açıkçası çok da tecrübeli. Maçlardan önce ısınma sırasında onu izliyorum. Herkes onun oynamayacağını düşünüyor ancak daha önce oynadığında iyi işler çıkarmıştı. Tom'un oynayacağını hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"ALTAY HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYABİLİR"

Bu konuya sayfalarında yer veren İngiliz gazetesi Express ise 14 Ocak'taki Tottenham maçında oynamayı bekleyen ancak Onana'nın milli takıma geç gitmesi nedeniyle bu fırsatı kaçıran Altay'ın, bir kez daha forma giyememesi halinde kendisini kötü hissedeceği ve hayal kırıklığına uğrayacağı yorumu yapıldı.

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#Manchester United#Altay Bayındır#Futbol

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