×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'a sürpriz talip! Kamerunlu golcü yakın takibe alındı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Vincent Aboubakar
Beşiktaşta Vincent Aboubakara sürpriz talip Kamerunlu golcü yakın takibe alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 19:57

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Kamerunlu yıldız Vincet Aboubakar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlılarda geleceği henüz belirsiz olan Aboubakar için sürpriz bir kulübün Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve oyuncunun durumu hakkında yönetimden bilgi aldığı öne sürüldü.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta son dönemdeki performansıyla büyük eleştiri alan ve Hasan Arat'ın başkanlığa seçilmesinin ardından 4 oyuncuyla birlikte kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Vincent Aboubakar, çalışmalarına bireysel olarak devam etmiş ve Kamerun Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almıştı.

Gözden KaçmasınZiraat Türkiye Kupasında son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Beşiktaşın rakibi Sergen Yalçın...Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Beşiktaş'ın rakibi Sergen Yalçın...Haberi görüntüle

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Yıldız futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'na kısa bir süre kala antrenmanda uyluk bölgesinden talihsiz bir sakatlık yaşarken milli takım kadrosunda kalmasına karar verilmişti.

Beşiktaşta Vincent Aboubakara sürpriz talip Kamerunlu golcü yakın takibe alındı

Haberin Devamı

SAKATLIK DURUMUNA GÖRE HAREKET EDİLECEK

Oyuncunun durumunu yakından izleyen Beşiktaş yönetimi, Afrika Uluslar Kupası dönüşü Aboubakar'ı detaylı bir kontrolden geçirme kararı alırken sakatlığının uzun sürmesi durumunda lisansı askıya alınacak.

BEŞİKTAŞ'IN GELECEK PLANLARINDA YOK

Raporlarından çıkacak sonuç ne olursa olsun kulübün gelecek planlarında düşünülmeyen Aboubakar için kiralanması ya da satılması yönünde menajerine talimat verilmesi kararlaştırılırken yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Gözden KaçmasınTürk hakemlerin yönettiği hazırlık maçı sonrası şike iddiası TFFden açıklama: Hukuki süreç başlatıldıTürk hakemlerin yönettiği hazırlık maçı sonrası şike iddiası! TFF'den açıklama: 'Hukuki süreç başlatıldı'Haberi görüntüle

Beşiktaşta Vincent Aboubakara sürpriz talip Kamerunlu golcü yakın takibe alındı

KAMERUNLU YILDIZA YAKIN TAKİP

Afrika basınından CFoot'un haberine göre; MLS ekiplerinden Los Agneles Galaxy, Vincent Aboubakar'ın durumunu yakından takip ediyor.

Haberde; MLS ekibinin Vincent Aboubakar için Beşiktaş yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve yıldızın oyuncunun son durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

DÜŞÜK İHTİMAL

Los Angeles Galaxy'nin güçlü bir forvet transferi gerçekleştirmek istediği ve kısa süre içinde Aboubakar için teklifte bulunabileceği belirtilirken Kamerunlu golcünün kariyerinin bu döneminde ABD'ye gitmesinin düşük ihtimal olduğu ve geleceğinin birkaç hafta içinde netleşeceği kaydedildi.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİspanya, Arda Güleri konuşuyor Real Madrid - Almeria maçında o durumu son anda fark etti...İspanya, Arda Güler'i konuşuyor! Real Madrid - Almeria maçında o durumu son anda fark etti...Haberi görüntüle

Beşiktaşta Vincent Aboubakara sürpriz talip Kamerunlu golcü yakın takibe alındı

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ta ilk dönemi olan 2016-17’de ligde şampiyonluk yaşayan, 2020-21’de lig ve Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşan Kamerunlu yıldız; 2023 Ocak’ta 1 milyon 140 bin Euro imza parası, 3 milyon 110 bin Euro garanti ücret ve 12 bin Euro maç başı karşılığında siyah beyazlılara 3. kez imza atmıştı.

Aboubakar, 11 Aralık’ta kadro dışı kalana kadar bu sezon 22 maçta 11 gol, 3 asiste imza atmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Vincent Aboubakar

BAKMADAN GEÇME!