Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'a sürpriz talip! Kamerunlu golcü yakın takibe alındı

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta son dönemdeki performansıyla büyük eleştiri alan ve Hasan Arat'ın başkanlığa seçilmesinin ardından 4 oyuncuyla birlikte kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Vincent Aboubakar, çalışmalarına bireysel olarak devam etmiş ve Kamerun Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almıştı.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Yıldız futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'na kısa bir süre kala antrenmanda uyluk bölgesinden talihsiz bir sakatlık yaşarken milli takım kadrosunda kalmasına karar verilmişti.

Haberin Devamı

SAKATLIK DURUMUNA GÖRE HAREKET EDİLECEK

Oyuncunun durumunu yakından izleyen Beşiktaş yönetimi, Afrika Uluslar Kupası dönüşü Aboubakar'ı detaylı bir kontrolden geçirme kararı alırken sakatlığının uzun sürmesi durumunda lisansı askıya alınacak.

BEŞİKTAŞ'IN GELECEK PLANLARINDA YOK

Raporlarından çıkacak sonuç ne olursa olsun kulübün gelecek planlarında düşünülmeyen Aboubakar için kiralanması ya da satılması yönünde menajerine talimat verilmesi kararlaştırılırken yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

KAMERUNLU YILDIZA YAKIN TAKİP

Afrika basınından CFoot'un haberine göre; MLS ekiplerinden Los Agneles Galaxy, Vincent Aboubakar'ın durumunu yakından takip ediyor.

Haberde; MLS ekibinin Vincent Aboubakar için Beşiktaş yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve yıldızın oyuncunun son durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

DÜŞÜK İHTİMAL

Los Angeles Galaxy'nin güçlü bir forvet transferi gerçekleştirmek istediği ve kısa süre içinde Aboubakar için teklifte bulunabileceği belirtilirken Kamerunlu golcünün kariyerinin bu döneminde ABD'ye gitmesinin düşük ihtimal olduğu ve geleceğinin birkaç hafta içinde netleşeceği kaydedildi.

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ta ilk dönemi olan 2016-17’de ligde şampiyonluk yaşayan, 2020-21’de lig ve Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşan Kamerunlu yıldız; 2023 Ocak’ta 1 milyon 140 bin Euro imza parası, 3 milyon 110 bin Euro garanti ücret ve 12 bin Euro maç başı karşılığında siyah beyazlılara 3. kez imza atmıştı.

Aboubakar, 11 Aralık’ta kadro dışı kalana kadar bu sezon 22 maçta 11 gol, 3 asiste imza atmıştı.