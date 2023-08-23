Milli yıldız Arda Güler'den sevindiren haber! Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maç...

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Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibiyle çıktığı idmanlarda göz doldururken talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Geçen sezon sarı lacivertli takım ve Milli Takım'da ortaya koyduğu oyunla tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, birçok takımın listesinde yer alırken Barcelona ve Real Madrid arasında transfer savaşına neden olmuştu.

REKOR BONSERVİSLE AYRILDI

İki kulübün de takımına katmak istediği 18 yaşındaki genç yıldız, seçimini Real Madrid'den yana kullanırken Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'luk bonservis geliri kazandırdı.

İTALYAN HOCANIN GÖZÜNE GİRDİ

İspanyol devinde sezon öncesi kamp çalışmalarının en çalışkan ismi olan Arda Güler, Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin de gözüne girdi.

Antrenmanlardaki hırsı ve oyunuyla İspanyol medyasının gündeminden düşmeyen Arda Güler, ABD'deki kampta talihsiz bir sakatlık geçirdi.

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DİZİNDEN OPERASYON GEÇİRDİ

Real Madrid'in ABD'deki kampında yapılan sezon öncesi hazırlıklarında sakatlık yaşayan 18 yaşındaki yıldız, dizinden operasyon geçirdi.

Yaklaşık bir buçuk ay sahalarda uzak kalacağı aktarılar Arda Güler'in hızlı iyileştiği kaydedilirken sevindiren bir haber daha geldi.

BEKLENENDEN HIZLI DÖNECEK

İspanyol basınında çıkan habere göre; Arda Güler'in iyileşme süreci son derece olumlu ilerliyor.

Milli futbolcu Arda Güler'in 1 ay içinde tamamen hazır hale geleceği bilgisi verildi.

ANCELOTTI MUTLU

İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin bu durumdan oldukça mutlu olduğu vurgulanırken kulüp doktorlarının "Çok çabuk iyileşiyor. Boğa gibi..." ifadelerine de yer verildi.

İSPANYOL BASININ TAHMİNDE BULUNDU

Eylül ayındaki milli arada takımla çalışmalara başlayacağı aktarılan Arda Güler'in Real Madrid formasını giyeceği ilk maçla ilgili de tahminde bulunuldu.

İLK MAÇ İÇ SAHADA

Eylül ayı sonunda Real Madrid'de ilk kez süre alacağı öngörülen Arda Güler'in, iç sahada oynanacak Las Palmas maçında siftah yapmasının beklendiği vurgulandı.