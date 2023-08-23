Son Dakika: Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu! Müthiş teklif...

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Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Napoli'nin 23 yaşındaki oyuncusu Eljif Elmas gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

2017'DE GELDİ

2017 yılında Fenerbahçe, Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki'den 180 bin Euro karşılığında Eljif Elmas'ı kadrosuna katmıştı. Çok genç yaşta A Takım'a süre bulmaya başlayan genç oyuncu, sarı - lacivertli formayı tüm kulvarlarda 47 kez giydi. Bu maçlarda dört kez rakip fileleri havalandıran orta saha oyuncusu bir kez de asist yaptı.

Yıldız oyuncuyu transfer listesine ekleyen son ekip ise Almanya Bundesliga'dan RB Leipzig oldu. Fanatik'in Corriere dello Sport'a dayandırdığı habere göre, Alman kulübü, Napoli'ye Eljif Elmas transferi için 30 milyon Euro değerinde bir teklif yaptı.

Öte yandan İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025'te tamamlanacak olan yıldız oyuncu takımıyla sözleşme uzatmayı düşünmüyor.

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FENERBAHÇE PAY ALACAK

Fenerbahçe, 2019 yılında Kuzey Makedonyalı oyuncu Eljif Elmas'ı Napoli'ye satarken sonraki satıştan pay maddesi de koydurmuştu.

Sözleşmedeki maddeye göre, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Fenerbahçe'nin azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır.

ELJIF ELMAS'IN NAPOLI PERFORMANSI

Napoli formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Eljif Elmas, İtalyan ekibinin formasını tüm kulvarlarda 174 kez giyerken 17 gol ve 11 asistlik performans gösterdi.