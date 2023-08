Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Altay Bayındır ve Livakovic açıklaması

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi Twente'yi konuk edecek olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve futbolcu Sebastian Szymanski basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Szymanski şunları söyledi:

Fenerbahçe olarak iyi yoldayız. İyi bir gidişatımız var. 6 maçta aldığımız sonuçlar ortada. Çok daha iyi olacağız. En iyisini yapmak için her şeyi deniyoruz. İlerleyen dönemde daha da iyi olacağız. Twente ile geçen sene iki maç oynadım. Neler yapabileceklerini iyi biliyorum.

Fenerbahçe'de iyi bir başlangıç yaptım. Ben değil, takım için de bu geçerli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sıkı çalışıyorum. Kimin gol attığı, asist yaptığı önemli değil. Kazanmak önemli.

Fenerbahçe iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takım. Rekabet, takıma fayda sağlar. Herkes gelişir. İsmail Kartal en iyi 11'i kuracaktır. En iyisini İsmail Kartal bilir. Fazla kaliteli oyuncunun olması, faydalı bir şey. Bazen rakipten top çalmak, beni gol atmaktan daha fazla mutlu ediyor.

Taraftarın gösterdiği ilgiyi ve sevgiyi beklemiyordum. Sadece bana değil tüm takıma aynı sevgiyi gösteriyorlar. 6 maçtır tribündeler. Destekleri bizi mutlu ediyor. Buradaki tutku Avrupa'ya göre çok farklı. Ben de bunu çok seviyorum.

İSMAİL KARTAL: TWENTE İYİ BİR TAKIM

İsmail Kartal ise şunları söyledi:

3-4 günde bir maç trafiği yaşıyoruz. Twente maçına da bu akşamki antrenmandan sonra hazır olup kampoa gireceğiz. Twente iyi bir takım,i koşan bir takım. Modern futbol oynamaya çalışan bir takım. Bugüne kadarki tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz. Yarınki maç çok önemli. Taraftarlarımızın da desteğiyle, iyi futbol oynayıp avantajlı bir sonuç elde etmek istiyoruz. Birkaç sakat oyuncumuz var, bazı bölgelerde gücümüzü azaltıyor. Daha rotasyonlu gidebilecekken sakatlıklar sebebiyle bazı oyuncularımıza fazladan yük biniyor. Bu akşam veya yarın bu oyuncuların bir bölümü takıma katılacak. Oynayıp oynamayacaklarına dair son kez onlarla görüşüp karar vereceğiz.

Antrenmanlarda bilimden faydalanıyoruz

Kas yorgunluğunu tespit etme sistemini 3 sene önce bir Anadolu kulübünde keşfettik ve denedik. Termal kamerayla futbolcuların kas yorgunluğuna bakıyoruz. Hangi bölgelerde yorgunluk varsa onları not ediyoruz. Doktorumuzun yeni getirdiği bazı aletlerle yorgun olup olmadıklarını, gece kaç saat uyuduklarını görebiliyoruz. Bunları hesaplayarak o günkü antrenmanda ne kadar yükselem yapacağımızı planlıyoruz. Şu ana kadar her ne kadar sakatlarımız olsa da geçen sene 12 ay süren bir lig oldu, erken açılan sezon oldu. Geldiğimiz noktada sakatlarımız bir hafta-10 gün içinde toparlanabiliyorlar. Milli ara geliyor. Daha iyi olacağız.

Dzeko - Umut Nayir değişikliği... Batshuayi neden oynamadı. Taktiksel mi transfer mi?

Hangi maça çıkarsak çıkalım maçın gidişatına göre, rakibin hamlelerine göre, skor pozisyonumuza göre değişiklikleri yapıyorum. Samsun maçında o zeminde Umut'un oynaması gerekiyordu. Başka bir nedeni yok. Umut da iyi bir oyuncu, güçlü bir oyuncu. Taktiksel bir karardı, başka bir şey yok.

Elimizde yabancı oyuncuların yerine oynayacak Türk oyuncular da var. Yabancı oyuncularımız da çok kaliteli. Samsun maçında tercihimi yerli oyunculardan yana kullandım. Bu demek değil ki her maça 10 yerliyle çıkacağız. Her maçın hikayesi ve planı farklı olur. Yarın daha farklı olacak. Her şeyi planlayarak hareket ediyoruz. Maçtan maça değişebilir.

6 maçta 2 gol yediniz. Bunu neye bağlamalıyız?

Elimizde 5 tane stoperimiz var. Maalesef sakatlıklar sebebiyle stoperlerde değişiklikler oldu. Oyun stratejimiz belli. Oyuncularıma ne istediğimi anlatıyorum. Antrenmanlarda ve analizlerde konuşuyoruz. Giren ve çıkan herkeste oyun felsefemizi oturttuğumuzu düşünüyorum. Düzenli oynaması gereken, tercih edeceğimiz oyuncular sakatlandı. Bunlar geçtikten sonra daha düzenli bir kadro sahada olacak.

Oosterwolde'nin gelişimiyle ilgili ne düşünüyorsunuyz? Eski takımına karşı oynatacak mısınız?

Jayden sürekli gelişim içerisinde. Fiziksel özellikleri iyi durumda. Takımımızın oyun planı var. Bunun içinde gelişim gösteriyor. Yarın oynayıp oynamayacağına bu akşam karar vereceğiz.

Fred'in sakatlığı var mı? Altay ve Livakovic ile ilgili gelişme var mı?

Fred'in herhangi bir sakatlığı yok. Bir hafta idmana çıktı, yorulduğu için oyundan aldık koruma amaçlı.

Altay bu akşam antrenmana çıkacak. Kesinleşmiş bir durum yok. Kesinleşirse kulübümüz açıklama yapar. Livakovic ile ilgili de söyleyecek bir şeyim yok. Yönetimimiz ve başkanımızın kontrolünde gidiyor. Başka bir şey söyleyemem.

Mükemmel bir kadro kuruldu. Bu kadro size Avrupa şampiyonluğu hayali kurduruyor mu?

Mükemmeliyet sadece rabbimize aittir. Bundan önce de mükemmele yakın kadrolar kuruldu ülkemizde başka kulüplerde. Önemli olan takım olarak nasıl performans çıkartılacağı. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. İhtiyacımız olan oyuncuları transfer ediyoruz. Takımımıza kalite katacak oyuncuları transfer ettik, etmeye devam edeceğiz. Siz adına ne derseniz deyin. Bu oyuncuların bir araya gelmesiyle ortaya ne çıkıyor buna bakmak lazım.