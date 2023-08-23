Alman efsane, Neymar'ı topa tuttu: Sinsi aktör...

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Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'e transfer olan Neymar ile ilgili çok sert bir açıklama yapıldı.

Alman futbolunun efsane ismi Paul Breitner, Brezilyalı futbolcu Neymar'a sert ifadelerle yüklendi.

Neymar'ı sinsilikle suçlayan Paul Breitner yaptığı açıklamada, "Hareketleriyle son yılların en büyük aktörlerinden biri olan Bay Neymar'ı transfer ettiğiniz için teşekkür ederiz. O, sadece tiyatro yapan mükemmel futbolculardan biri. O çok sinsi bir futbolcu. Artık ona katlanmak zorunda kalmadığınız için şükretmelisiniz." ifadelerini kullandı.

222 milyon Euro karşılığında Barcelona'da Paris Saint Germain'e transfer olan Neymar, Fransız deviyle lig şampiyonlukları yaşasa da performans olarak beklenilenin altında kaldı.

Neymar, yıllık 100 milyon Euro maaşla Al Hilal'e transfer oldu.

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