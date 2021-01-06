Son Dakika | Mesut Özil ile Fenerbahçe, transfer konusunda 3.5 yıllık anlaşmaya vardı!

Uzun bir süredir Fenerbahçe ile ismi anılan ve sarı lacivertli takımın rüyası olarak adlandırılan Mesut Özil, Fenerbahçe'de... Yıldız futbolcu ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandı.

Gece yaptığı İstanbul paylaşımıyla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran Mesut Özil, DHA'nın haberine göre Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.

Mesut Özil transferinde bazı sponsorların devreye girip maliyeti büyük ölçüde karşılayacağı ifade edildi.

3.5 YILLIK İMZA ATILACAK, İLK 6 AY ÜCRETİ ARSENAL'DEN

Amerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan Mesut Özil, hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United'ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Özil, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle rotasını İstanbul'a çevirdi. Sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzlayacak Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon Euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon Euro kazanacak.

TRANSFERDE ACUN ILICALI ETKİSİ

Yıldız futbolcunun transferinde ise en önemli katkıyı Acun Ilıcalı sağladı. Ünlü televizyoncunun büyük uğraşlarıyla transfer sadece imzaya kaldı. Mesut Özil'in aldığı yüksek bütçeli tekliflere rağmen Ilıcalı'nın uğraşları, deneyimli orta sahayı Fenerbahçeli yaptı.

KUPA KOLEKSİYONCUSU ÖZİL

Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mesut Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.

CUMHURBAŞKANI'NA KOMŞU OLUYOR

Eşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan Mesut Özil, evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı bir adreste kalacak.

TRANSFER NASIL GERÇEKLEŞTİ?

A Spor ekranlarında canlı yayında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul ise tarafların transfer için prensip anlaşmasına vardığını belirtip detayları açıkladı.

Ahmet Selim Kul'un canlı yayında aktardığı bilgiler şu şekilde;

Bir dünya yıldızı Mesut Özil, adı uzun zamandır Fenerbahçe ile anılıyordu. Artık daha ciddi anılıyor. Başkan, Emre Belözoğlu, Mesut Özil arasında görüşmeler oldu. Gerçekleşmesi zor bir hayal şeklinde yorumlamıştım ama edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Fenerbahçe ve Mesut konusu artık bir nihayete doğru gidiyor. Mesut'un özellikle Türkiye'ye dönmek istemesi, ülkesinde futbol oynamak istemesi bu transferde en belirleyici sebep olacak gibi gözüküyor.

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''AKSİLİK OLMAZSA OCAK'TAN SONRA MESUT ÖZİL...''

Prensip anlaşmasına varıldı. 3.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. 10 gün içinde bu konu hakkında çok daha somut gelişmeler olmasını bekliyoruz. Bir aksilik olmazsa Mesut Özil, Ocak ayından itibaren Fenerbahçe formasını giymeye başlayacak gibi gözüküyor. Çok önemli bir transfer. Bir dünya yıldızı Fenerbahçe'ye gelmeye çok yakın. İstanbul'u özlediğine dair bir paylaşım da yapmıştı. Türkiye'ye yerleşme düşüncesi bu konuda çok belirleyici olacak.

BAŞKAN ALİ KOÇ 'GÜZEL BİR RÜYA' DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil hakkında 'Güzel bir rüya' sözlerini kullanmıştı. Ali Koç, ''Elden oyuncu çıkarmazsak devre arasında transfer yapacak bir durumumuz yok. Mesut Özil çok iyi bir Fenerbahçeli ama gerçekleşmesi zor, güzel bir rüya. Ekonomik şartlarını kaldırabilecek konumda değiliz.'' diye konuşmuştu.

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ise "Özil ile alakalı başkanımızın net bir açıklaması vardı 'Güzel bir rüya' şeklinde. Mesut Özil'in iyi bir Fenerbahçeli ve vatan hasreti çektiğini biliyoruz. Ben bir taraftar olarak isterim ama ekonomik gerçekleri var bu işin." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Ali Koç ve kurmayları, Özil'e Sarı Lacivertli formayı giydirmeyi çok istiyordu. Özil de Fenerbahçe formasını giymeye çok sıcak. Fenerbahçe, Sow transferinde olduğu gibi kulüp kasasını sarsmayacak bir hamle ile ünlü yıldıza yeniden forma giyip eski formunu kazanma şansı sunmak istiyor.

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