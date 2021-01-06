Fenerbahçe, Ahmed Kutucu transferinde sona yaklaştı iddiası

Fenerbahçe, Schalke 04 forması giyen milli futbolcunun transferinde sona yaklaştı. NTV Spor'un haberine göre sarı lacivertli ekip, teknik heyetin onay vermesi halinde Ahmed Kutucu’yu satın alma opsiyonu ile kiralayacak.

20 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödemeyecek olan Fenerbahçe, isteğe bağlı olarak sezon sonunda Kutucu’nun bonservisini 2 milyon Euro karşılığında alabilecek.

HEM FORVET HEM SAĞ KANAT

Kariyerine Türkiye’de devam etmek istediğini menajerine ileten Ahmed Kutucu, Bundesliga’da genç yaşına rağmen 42 maçta forma giydi. Milli futbolcu, santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun transfer görüşmelerini bizzat yürüttüğü Ahmed Kutucu, hem forvet hem de sağ kanatta görev alabiliyor.

BU SEZON FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Bu sezon Schalke formasıyla Bundesliga'da 4 maçta forma giyen Ahmed Kutucu, 87 dakika sahada kalırken gol katkısı yapamadı. Alman ekibiyle toplam 49 maça çıkan genç futbolcu, 6 gol ve 4 asist kaydetti. Ahmed Kutucu, A Milli Takım'da ise 2 maçta oynadı.

Ahmed Kutucu, Avrupa futbol şampiyonası elemelerindeki Andorra ve UEFA uluslar Ligi'ndeki Macaristan'da maçlarına ilk 11'de başlamıştı.

AHMED KUTUCU KİMDİR?

2000 yılında Almanya Gelsenkirchen'de dünyaya gelen Ahmed, futbola Essen takımında başladı. Ahmed Kutucu santrfor mevkisinde görev yapan ve Türk Milli Takımları'nın alt yaş kategorilerinde düzenli olarak davet alan isimlerden birisi. 1.81'lik genç yıldız, Mehmet Hacıoğlu'nun antrenörlük döneminde Türkiye U17, Vedat İnceefe'nin teknik adamlığı sırasında ise Türkiye U19 milli takımlarından davet aldı. Genç santrfor yine İnceefe döneminde U21 milli takımımız ile boy göstermeye başladı. 2011 yılında Bundesliga'nın önemli ekiplerinden Schalke 04'ün altyapısına katılan Ahmed, sırasıyla yaş gruplarında forma giydikten sonra A Takım kadrosuna dahil edildi.