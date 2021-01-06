Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Premier Lig'den 2 talip!

Sarı lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan için Ada'dan 2 takım devreye girdi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Premier Lig'den Crystal Palace ve West Bromwich, milli futbolcu için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu yolladı.

Crystal Palace ile West Bromwich Albion'ın milli futbolcuyu transfer etmek için sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 16 maça çıkan Ozan Tufan; 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.