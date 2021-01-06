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GeriFutbol Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Premier Lig'den 2 talip!
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Futbol
Haber Giriş: 06.01.2021 - 00:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Premier Lig'den 2 talip!

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İngiltere Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve West Bromwich, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'a talip oldu.

Sarı lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan için Ada'dan 2 takım devreye girdi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Premier Lig'den Crystal Palace ve West Bromwich, milli futbolcu için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu yolladı.

Crystal Palace ile West Bromwich Albion'ın milli futbolcuyu transfer etmek için sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 16 maça çıkan Ozan Tufan; 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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