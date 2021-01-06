Fenerbahçe'den 5 yeni transfer için tarihi karar

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, sezon başında takıma katılan 5 yeni isimle ilgili flaş bir karara imza attı.

TRTSpor'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Papiss Cisse, Mame Thiam, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş ve Kemal Ademi'ye uygun teklifler gelmesi halinde değerlendirme kararı aldı.

Geçtiğimiz gün Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün Papiss Cisse ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin bu sezon 15'i lig ve 2'si kupa olmak üzere toplam 17 maçta söz konusu 5 ismin istatistikleri ise şöyle:



Mame Thiam - 13 maçta 4 gol, 1 asist

Papiss Cisse - 13 maçta 3 gol, 1 asist

Sinan Gümüş - 8 maçta gol ve asisti yok

Kemal Ademi - 7 maçta 1 golü var

Mauricio Lemos - 6 maçta forma giydi

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