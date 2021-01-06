MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'den 5 yeni transfer için tarihi karar
GeriFutbol Fenerbahçe'den 5 yeni transfer için tarihi karar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 06.01.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den 5 yeni transfer için tarihi karar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'den 5 yeni transfer için tarihi karar
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe yönetimi sezon başında transfer edilen Papiss Cisse, Mame Thiam, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş ve Kemal Ademi'ye uygun teklifler gelmesi halinde değerlendirme kararı aldı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, sezon başında takıma katılan 5 yeni isimle ilgili flaş bir karara imza attı.

TRTSpor'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Papiss Cisse, Mame Thiam, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş ve Kemal Ademi'ye uygun teklifler gelmesi halinde değerlendirme kararı aldı.

Geçtiğimiz gün Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün Papiss Cisse ile ilgilendiği iddia edilmişti. 

Fenerbahçe'nin bu sezon 15'i lig ve 2'si kupa olmak üzere toplam 17 maçta söz konusu 5 ismin istatistikleri ise şöyle:

Mame Thiam - 13 maçta 4 gol, 1 asist 
Papiss Cisse - 13 maçta 3 gol, 1 asist
Sinan Gümüş - 8 maçta gol ve asisti yok
Kemal Ademi - 7 maçta 1 golü var
Mauricio Lemos - 6 maçta forma giydi

Fenerbahçeden 5 yeni transfer için tarihi karar

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle