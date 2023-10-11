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Fenerbahçe'nin savunması Avrupa'da bile rakipsiz! Dev kulüpleri geride bıraktı

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Avrupa
Fenerbahçenin savunması Avrupada bile rakipsiz Dev kulüpleri geride bıraktı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 07:00

Sarı lacivertliler Avrupa’da rakiplerine en az gol beklentisi veren takımlar listesinde 1 numara. Süper Lig’de bu sezon oynadığı 8 maçta rakiplerine toplam 3.6 gol beklentisi (xGA) veren sarı lacivertli ekip, karşılaşma başına 0.45’le Avrupa’nın 10 büyük ligindeki tüm ekipleri geride bırakmış durumda. Fenerbahçe’yi maç başına 0.595’le İskoçya’dan Glasgow Rangers ve 0.598’le Portekiz’den Sporting Lizbon izliyor. Türkiye’den Galatasaray da 0.699 ile listede yedinci basamakta yer alıyor.

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Sezona muhteşem bir giriş yapan ve gerek ligde gerekse Avrupa’da oynadığı tüm resmi karşılaşmaları kazanan Fenerbahçe’nin bu başarısında orta saha ve ileri uçtaki yıldızlarının performansı kadar sağlam savunmasının da büyük payı var. Stoperde Becao-Djiku ikilisinden büyük verim alan ve Högh-Uche ikilisinden bu yana aranan tandemi bulan sarı lacivertlilerde bekler Oosterwolde ve Ferdi de performanslarıyla büyük alkış alıyor. Hal böyle oyuncu kaleci Livakovic’e çok az iş düşüyor.

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AVRUPA’NIN TÜM DEV KULÜPLERİNİ GERİDE BIRAKMIŞ DURUMDA

Nitekim Avrupa’nın 10 büyük ligi ve Süper Lig’in istatistiklerine bakıldığında, Opta verilerine göre rakiplerine Fenerbahçe’den az gol beklentisi (xGA) veren bir takım yok. Süper Lig’de oynadığı 8 maçta rakiplere toplam 3.6 gol beklentisi veren sarı lacivertli ekip, karşılaşma başına 0.45’le Avrupa’da lider durumda. Fenerbahçe’yi 0.595’le İskoçya’dan Glasgow Rangers ve 0.598’le Portekiz’den Sporting Lizbon izliyor. Sarı lacivertlilerin Süper Lig’deki en önemli rakibi Galatasaray da 0.699 ile listede yedinci basamakta yer alıyor.

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SON 4 LİG MAÇINDA RAKİPLERİ F.BAHÇE’YE 3 İSABETLİ ŞUT ATABİLDİ

Fenerbahçe’nin savunmadaki başarısı tabelaya da yansımış durumda. Kanarya bu sezon 8 lig maçının 6’sında kalesini gole kapatırken sadece Antalyaspor’dan 2, Gaziantep FK’dan 1 gol yedi. Son 4 maçta gol yemeyen Fenerbahçe Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa’ya sadece 1’er isabetli şut şansı tanırken Başakşehir karşılaşmasında Livakovic’e hiçbir şut gelmedi. Fenerbahçe kalesine en fazla isabetli şut gönderen takım Antalyaspor (6) ki onlar da zaten Kanarya’ya en fazla gol atan ekip oldu.

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AVRUPA’DA BU SEZON RAKiPLERiNE EN AZ GOL BEKLENTiSi VERENLER

1. Fenerbahçe Türkiye 0.450
2. G.Rangers İskoçya 0.595
3. Sporting CP Portekiz 0.598
4. RB Salzburg Avusturya 0.647
5. B.Münih Almanya 0.650
6. Man.City İngiltere 0.695
7. Galatasaray Türkiye 0.699
8. Atalanta İtalya 0.701
9. AZ Alkmaar Hollanda 0.728
10. Twente Hollanda 0.735

* OPTA’dan alınan istatistikler yerel lig maçları baz alınarak yapılmıştır.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Avrupa

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