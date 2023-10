Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'den ayrılık sürecini anlattı: Damien Comolli ile görüşmem sonrası ağlayacak duruma geldim

Haberin Devamı

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve takımdan ayrılıp Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ömer Faruk Beyaz, şu anda Süper Lig ekibi Hatayspor'da kiralık olarak forma giyerken Bein Sports'a açıklamalar yaptı.

"HİÇBİR ZAMAN PİŞMAN OLMADIM"

"Yurt dışı kararı riskliydi. Burada kalsaydım da nasıl olurdu bu bir varsayım olurdu. Ülkemi ve Fenerbahçe'yi temsil etmek adına böyle bir karar aldım. Her şey istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Şans geldiğinde değerlendirdiğimi ama bu şansın devamının gelmediğini düşünüyorum. Hiçbir zaman pişman olmadım ve yanlış bir karar vermediğimi düşünmedim. Bana çok tecrübe kattı. Çalıştığım ortamın farklı ve temposunun da farklı olması beni çok geliştirdi.17 yaşında başka bir ülkeye gitmenin kolay olmadığını biliyordum ama başarabileceğimi de düşünüyordum. Şu anda başarısız olduğumu düşünmüyorum ama beklediğim boyuta ulaşamadım. Sene sonunda döneceğim kulüp yine orası... Neler olacağını göreceğiz."

Haberin Devamı

"COMOLLI BENİ İSTEMEDİ"

"Daha önceden konuşabilirdim ancak futbolda sahada güçlü olursanız konuşabilirsiniz. Biraz bunu bekledim. Bir hayalle gidiyorsunuz. O hayali isterseniz dünyanın en büyük kulübü gelsin, ki gelmişti, değiştiremez... 15 yaşında profesyonel sözleşme imzaladım. O zaman bana Avrupa'dan menajer aracılığıyla teklifler geliyordu. Çok ciddi bir teklif oldu. Almanya'nın büyük kulüplerinden biriydi. Bu süreçte ailemin bile düşüncesi, 'Fenerbahçeliyiz ama eğitimi açısından iyi olur' oldu. Ben orada o hayalle devam ediyordum. O sahaya çıkmayı bekliyordum. Yeni yönetim geldiğinde, Damien Comolli göreve getirildi. Başkan Ali Koç'a saygım ve sevgim sonsuz. Eski yönetimde A Takım'da olacağıma dair konuşmalar vardı ancak gelen sportif direktör bunu istemedi. Kendisiyle bir görüşmeye gittik. Bana olan yaklaşımından ağlayacak duruma gelmiştim. Fenerbahçe'nin farklılaşmaya başladığını düşünmüştüm."

Haberin Devamı

"BANA ÇOK SAÇMA ELEŞTİRİLERDE BULUNUYORDU"

"Yeni gelen yabancı altyapı sorumlusu da bana çok saçma eleştirilerde bulunuyordu. Bana, İspanya'dan seni izlemeye gelenler 'Senin için çok kötü bir oyuncu dediler' diye konuşuyordu. Bunları yaşadığım süreçte bir milli takım kampına gidecektim. Fenerbahçe'nin altyapı sorumlusu, Amerika kampına götürüleceğimi söyledi. Bunun için milli takım kampına gitmedim. O sürecin büyük bir etkisi oldu."

Gözden Kaçmasın Erol Bulut ilk defa açıkladı: Fenerbahçe daha ağır bastı Haberi görüntüle

"GİTMEM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

"Sezon bittiğinde sözleşmemizin bitmesine 1 sene kalmıştı. Emre Belözoğlu'ndan kaptanlık bandını almıştım. Erol Bulut hocamız gelmişti. Ancak sürekli altyapıdan gelen oyuncu muamelesi görüyordum. Hazırlık maçlarında 5 dakika, 10 dakika sonradan girebiliyordum. Bu yönetilebilecek bir süreçti. Kupa maçlarında 45. dakikada oyundan çıkacağım korkusu yaşıyordum. Umutlarım tükenmeye başlamıştı. Gitmem gerektiğini düşündüm. Yeni bir tecrübe, yeni bir hayat yaşamak istedim. Orada çok boğulmuştum."

Haberin Devamı

"ARDA GÜLER GİBİ BİR ÖRNEK YOKTU"

"Benden daha önce kimse çıkmamıştı. Bir Arda Güler örneği yoktu. Bu da beni kötü etkilemişti. Bu süreç beni çok yordu ve ben de ayrılmaya karar verdim. Başkan Ali Koç bana her zaman çok iyi davrandı. Her konuda bana yardımcı oldu. Ancak yaşananlar üst üste artınca beni etkiledi. Ayrılma kararımın ardından devre arasında kadro dışı kaldım ve gideceğim takıma hazırlandım. Her zaman Fenerbahçe taraftarıyım. Futbolun profesyonel bir şey olduğunu biliyorum ama sevgim her zaman Fenerbahçe'yle. Taraftarın bana bir kızgınlığı oldu. Ancak onların bana duyduğu ilgi, yaşadıklarımı değiştirmiyordu."