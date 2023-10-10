Erol Bulut ilk defa açıkladı: Fenerbahçe daha ağır bastı

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İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Cardiff City’yi çalıştıran Erol Bulut, TRT Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Galler ekibinden daha önce de teklif aldığını söyleyen Bulut, hedeflerinin ilk 10 içinde yer almak olduğunu ifade etti.

Türkiye'de Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra sırasıyla Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yı çalıştıran Erol Bulut, sürpriz bir şekilde rotasını İngiltere'ye çevirdi.

CARDIFF CITY İLE İMZALADI

Gaziantep FK'daki görevinden ayrılan Erol Bulut sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'nin teknik direktörü oldu.

LİGE İYİ BAŞLADI

İngiltere'de görev yapan ilk Türk teknik direktör unvanını elde eden Erol Bulut, Cardiff City'de iyi bir başlangıç yaptı.

Cardiff City, Championship'te bu sezon 11 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 17 puanla 8. sırada yer aldı.

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"HEDEFİM TAKIMI İLK 10 SIRADA TUTMAK"

Cardiff City'yi ilk 10 sırada tutmayı hedeflediklerini kaydeden Erol Bulut, "Cardiff günlerim çok yoğun geçiyor. Hazırlık kampından döndük orası çok yoğun geçiyor. Champhionship'te yılda 46 maç ve kupa maçları da oluyor. Tempo gerçekten çok yüksek oluyor. Yüksek şiddetli koşu ve sprint sayıları yüksek burada. Türkiye ile farkı o. Önemli olan sürekli maç yaptığın için yüzde yüz olman. Cardiff için son 2 sene çok iyi geçmedi. Bizim gelmemizle ve bir iki transferle heyecan kattık takıma, havayı değiştirdik. Birbirimize daha çok yakınlaştık ve bir olmaya çalıştık. Hedefimiz son 2 seneden daha iyisini yapmak. Benim hedefim takımı ilk 10 sırada tutabilmek. Tabii ki daha iyisi de olabilir" dedi.

"3 SENE ÖNCE DE TEKLİF ALMIŞTIM"

İngiliz ekibinden daha önce de teklif aldığını söyleyen Erol Bulut, "Cardiff'ten 3 sene önce de teklif almıştım. O zaman Alanyaspor'daydım. Görüşmeler yaptık ama Fenerbahçe daha ağır bastı. Fenerbahçe'yi seçtim. Bu sene teklif gelince niye olmasın dedim. Avrupa'ya çıkmak hedefimde vardı" diye konuştu.

YUNUS AKGÜN VE OZAN TUFAN HAKKINDA

Kariyerlerini İngiltere'de sürdüren Yunus Akgün ve Ozan Tufan ile ilgili de konuşan Erol Bulut, "Yunus Akgün kaliteli bir futbolcu. Adaptasyon süresini geçirecek ve devamını iyi getirecek diye düşünüyorum. Ozan Tufan da adaptasyon sürecini atlattı, Hull City'de iyi bir gidişi var." dedi.

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